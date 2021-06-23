У Львові приїзд військової техніки сприйняли як спробу рейдерства Митрополичих садів.

У Львові напередодні, 22 червня, до Митрополичих садів на схилі Святоюрської гори прибула військова спецтехніка. У Львівської архієпархії УГКЦ сприйняли це як спробу рейдерського захоплення із залученням військовослужбовців земель нижньої частини Митрополитчих садів, ініційоване Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, у користуванні якого раніше перебувала одна з ділянок посеред саду. Про це увечері вівторка повідомив прессекретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк.

«Інформуємо вас, що сьогодні, 22 червня 2021 р., зі сторони Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення була спроба рейдерського захоплення Митрополичих садів. Прикро, що до реалізації цих планів, використовують військовослужбовців і машини військової спецтехніки в час, коли країна перебуває в стані війни», – повідомив він у дописі на своїй facebook-сторінці.

Разом із цим він повідомив, що територія нижніх Митрополичих садів, які перебувають у власності Львівської міської ради, є під охороною ЮНЕСКО. За його інформацією, ухвалою сесії Львівської міської ради від 4 вересня 2020 року земельна ділянка була надана в постійне користування Курії Львівської архієпархії УГКЦ для обслуговування нижніх Митрополичих садів та прилеглої території комплексу собору Святого Юра і влаштування парково-рекреаційної зони загального користування.

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик сьогодні, 23 червня, спростував інформацію про спробу рейдерства території Митрополитчих садів.

«Жодного захоплення, у тому числі рейдерського, ні території, ні земельної ділянки, ні майна УГКЦ не було, не планується і не буде. На вчора були заплановані управлінням Держспецзв’язку у Львівській області навчання щодо перевірки готовності засобів зв’язку. Такі заходи проводять по всіх областях», – повідомив Андрій Годик.

Він повідомив, що через недоліки в комунікації заїзд не вдалося забепечили і навчання не відбулися.

«Це був дійсно брак комунікації між Держспезв’язку та Курією. Думаю, у подальшому він буде усунений, і всі інші, в тому числі планові, заходи щодо навчання будуть проходити у більш спокійній атмостфері. Ми розуміємо, що є строки розгляду звернення, але є і відповідні плани проведення навчань, і їх не завжди можна спланувати більш завчасно, щоб врахувати всі можливі строки розгляду звернень. Думаю, управління Держспецзв’язку сподівалося на належну комунікацію й ухвалення позитивного рішення. Хочу наголосити, що проведення перевірки стану готовності зв’язку в умовах військової агесії Роcії – важливе питання, і ці навчання необхідно провести», – заявив він.

Начальник управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Львівській області Сергій Жук повідомив, що навчання зв'язківців – планові, і 18 червня про них повідомили Курію.

«18 червня ми відправили на адресу Курії офіційний лист-повідомлення про те, що з 22 червня плануються навчання, і просили забезпечити проїзд на територію. Курія відповіла, що по дозвіл на заїзд необхідно звертатися до Львівської міської ради. Ми його (лист-відповідь, – ред.) отримали, коли вже розпочалися заходи. Звернення до мерії скерували», – повідомив Сергій Жук.

За його словами, всі навчальні заходи відбувалися згідно з наперед затвердженим керівництвом адміністрації Держзв’язку планом.

«Завдання спільно виконували декілька підрозділів, які дислокуються на території Західного регіону. Підрозділи мали прибути і виконати завдання, основною метою яких було підвищення бойової готовності військовослужбовців Держспецзв’язку. Під’їзд планувався до об’єктів Львівської філії концерну РРТ на території нижніх Митрополитчих садів», – повідомив Сергій Жук.

Частина Митрополичих садів, де розташовані об’єкти Концерну РРТ, перебуває в постійному користуванні управління Держспецзв’язку. Залишки ретрансляційних веж, які були на цій ділянці, Концерн РРТ вже демонтував, проте тут ще розташовується телекомунікаційний вузол, по якому йде зв’язок різних мобільних операторів, радіо, телебачення та інтернету.

Сергій Жук уточнив, що учора прибула не важка військова техніка, а спецтехніка – «апаратні» машини. Містян про планові навчання у центрі Львова не попереджали, щоб військові не знали, що їх перевірятимуть.

«Метою навчань є перевірка бойової готовності підрозділів, і заздалегідь говорити про те, що ми будемо через декілька днів перевіряти вашу бойову готоність, як на мене, не дасть необхідного ефекту», – зазначив Сергій Жук.

Оскільки техніка та військовослужбовці на територію так і не потрапили, навчання не відбулися.

Щоб таки провести їх, на місце події викликали поліцію. Як повідомила у коментарі «Укрінформу» юристка Львівської філії Концерну РРТ Ірина Дуда, вона викликала поліцію, щоб забепечити заїзд техніки на територію нижніх Митрополичих садів до ділянки, де є об'єкт нерухомості Держспецзв’язку.

«Власником майна є Адміністрація держспецзв’язку України, але чомусь про це пресслужба Церкви не згадує. Листом від 18 червня, який Курія завізувала, їх було поінформовано про те, що ми просимо забезпечити заїзд та прохід представників Адміністрації держспецзв’язку за участі Концерну на територію 22–25 червня, яка фактично використовується Концерном РРТ і має на цій території майно. Попередили письмово», – зазначила юристка.

За її словами, у підсумку звернення до ЛМР з приводу навчань зареєстрували у ЦНАП учора.

За інформацією Ірини Дуди, після того, як у вересні 2020 року Львівська міська рада прийняла ухвалу про затвердження відведення земельної ділянки в постійне користування Курії Львівської архієпархії УГКЦ, Концерн РРТ оскаржив це рішення у Господарському суді. На сьогодні справа перебуває на розгляді.

Прессекретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк у коментарі Z запевнив, що коли зв'язківці отримають дозвіл Львівсьокї міськради на заїзд на територію нижньої частини Митрополичих садів, доступ буде забепечено.

Загалом же, за його словами, передача нижньої частини Митрополичих садів у вересні 2020 року в користування Курії Львівської архієпархії УГКЦ була історичним рішенням Львівської міськради та актом реституції. Проте жодних кроків щодо планування і створення на цій території парково-рекреаційної зони загального користування наразі не вчиняють через оскарження згадуваного рішення у Господарському суді Концерном РРТ.

Фото loda.gov.ua, ukrinform.ua, facebook.com/drozdyak