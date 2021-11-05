У Львові палац культури ЛОРТА перетворять на центр науки для дітей.

 

Виконавчий комітет Львівської міськради сьогодні, 5 листопада, затвердив рішення про створення комісії для підписання акту прийому-передачі палацу культури ЛОРТА у комунальну власність.

 

 

До комісії увійшли члени виконкому ЛМР, два працівники заводу ЛОРТА, її очолив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Також до складу комісії увійде представник постійної депутатської комісії культури.

 

Як пояснила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, створення такої комісії вимагає закон про передачу об'єктів з державної та комунальної власності.

 

«Наступним кроком після підписання акту приймання-передачі буде реєстрація права власності територіальної громади на цей об'єкт, визначення балансоутримувача та особи, яка буде ним управляти», – зазначила вона.

 

Міський голова Андрій Садовий заявив, що у майбутньому у цій будівлі створять центр науки для дітей та підлітків.

 

 

«Коли нам це приміщення передавали, у нас була домовленість з керівником «Укроборонпрому», що там має бути наука, там має бути техніка і моделювання. У цьому ракурсі ми і повинні працювати. Це має бути такий центра а-ля «Коперник» у Варшаві, де це дійсно розвитковий центр для дітей», – сказав Андрій Садовий.

 

Фото city-adm.lviv.ua, zahid.espreso.tv

05.11.2021

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