Вартість житла росте, але не через загрозу війни

На 40% прогнозують спад попиту на ринку первинного житла в Києві. Тим часом у західних областях України попит на нерухомість продовжує рости, хоч і не є масовим. За скільки та яку квартиру у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Ужгороді можна купити або ж орендувати, довідалися журналісти сайту "Мінфін".

З'ясували, що у Львові вже понад три роки попит на житло зростає. Головно, через пандемію та розвиток галузі ІТ. Можлива війна українців зі всіх областей лякає, про житло вони телефонують-запитують, однак переїжджати не спішать. Рієлтори всіх галицьких міст відзначають, що кількість дзвінків, наприклад, із Києва, Харкова та Запоріжжя за останні два тижні зросла в рази. Однак далі телефонних розмов, найчастіше, не заходить.

Щодо ІТшників, то фірми, в яких є офіси закордоном, здебільшого, пропонують своїм працівникам тимчасово переїхати до Польщі, Грузії, Болгарії, рідше — Швеції, США, в Дубаї. Ті, кому не забезпечують переїзду, шукають його самі. Найчастіше на заході України. Проте процес не є масовим.

Нічого не змінилося, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і на ринку купівлі житла: так само, як щороку, у лютому, після зимових свят, попит дещо зростає.

Ціна оренди житла у Львові зросла на 5-7%, при цьому пропозиція все ще перевищує попит. Одна з причин такої кількості вільного житла у столиці Галичини - майже 150 тисяч студентів та викладачів вже другу зиму працюють та навчаються переважно віддалено. Тож винаймати житло не всім вигідно і потрібно.

Найбільше - на 25-30% - за словами рієлторів, зросли ціни на однокімнатні квартири. За місяць оренди це - 9-10 тисяч гривень. Щодо купівлі, то до 30% нерухомість зросла по всій Україні. І це більше залежить від інфляції, подорожчання будівельних матеріалів та оплати праці.

Ріст зацікавлення до оренди житла відчувають також Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та Хмельницький. Однак дзвінки так само, найчастіше, не переростають у завдаток або переїзд. Люди лише цікавляться.

Купити житло найдешевше у Хмельницькому ($542 за м. кв), а винайняти квартиру - в Івано-Франківську (5 300 грн за однокімнатну на місяць).