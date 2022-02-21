Вартість житла росте, але не через загрозу війни

На 40% прогнозують спад попиту на ринку первинного житла в Києві. Тим часом у західних областях України попит на нерухомість продовжує рости, хоч і не є масовим. За скільки та яку квартиру у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Ужгороді можна купити або ж орендувати, довідалися журналісти сайту "Мінфін".

 

З'ясували, що у Львові вже понад три роки попит на житло зростає. Головно, через пандемію та розвиток галузі ІТ. Можлива війна українців зі всіх областей лякає, про житло вони телефонують-запитують, однак переїжджати не спішать. Рієлтори всіх галицьких міст відзначають, що кількість дзвінків, наприклад, із Києва, Харкова та Запоріжжя за останні два тижні зросла в рази. Однак далі телефонних розмов, найчастіше, не заходить. 

 

 

Щодо ІТшників, то фірми, в яких є офіси закордоном, здебільшого, пропонують своїм працівникам тимчасово переїхати до Польщі, Грузії, Болгарії, рідше — Швеції, США, в Дубаї. Ті, кому не забезпечують переїзду, шукають його самі. Найчастіше на заході України. Проте процес не є масовим.

 

Нічого не змінилося, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і на ринку купівлі житла: так само, як щороку, у лютому, після зимових свят, попит дещо зростає. 

 

Ціна оренди житла у Львові зросла на 5-7%, при цьому пропозиція все ще перевищує попит. Одна з причин такої кількості вільного житла у столиці Галичини -  майже 150 тисяч студентів та викладачів вже другу зиму працюють та навчаються переважно віддалено. Тож винаймати житло не всім вигідно і потрібно. 

 

Найбільше - на 25-30% - за словами рієлторів, зросли ціни на однокімнатні квартири. За місяць оренди це - 9-10 тисяч гривень. Щодо купівлі, то до 30% нерухомість зросла по всій Україні. І це більше залежить від інфляції, подорожчання будівельних матеріалів та оплати праці. 

 

Ріст зацікавлення до оренди житла відчувають також Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та Хмельницький. Однак дзвінки так само, найчастіше, не переростають у завдаток або переїзд. Люди лише цікавляться. 

 

Купити житло найдешевше у Хмельницькому ($542 за м. кв), а винайняти квартиру - в Івано-Франківську (5 300 грн за однокімнатну на місяць).

 

 

21.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остапюк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Фітнес-йога
Дмитро Єльніков
Ліси зрубали, Христа не знайшли…
19.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.