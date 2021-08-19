Прокуратура не змогла витребувати з користування УГКЦ територію Митрополичих садів.

Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову заступника військового прокурора Львівського гарнізону щодо скасування права постійного користування землею на площі Святого Юра Курією Львівської Архиєпархії УГКЦ. Відповідне рішення суд ухвалив 3 серпня, повідомили «Наші гроші. Львів».

Ділянка призначена для обслуговування земель нижньої частини Митрополичих садів та прилеглої території собору Святого Юра, йдеться у рішенні суду.

Як відомо, у вересні 2020 року на позачерговій сесії Львівська міськрада відвела у постійне користування Львівській Архієпархії УГКЦ земельну ділянку, площею понад 2 га, розміщену на пл. Святого Юра, 5 для обслуговування території комплексу собору та облаштування паркової зони.

Проте вже у червні 2021 року прес-секретар Львівської Архієпархії УГКЦ о. Павло Дроздяк повідомив про спробу заїзду на територію нижніх садів техніки з військовими, яке розцінили як спробу рейдерства на користь Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Пізніше представники Держспецзв'язку пояснили, що хотіли провести навчання військових і для цього потрібен був доступ до їхніх об’єктів у глибині садів.

Виявилося, що з грудня 2020 року військова прокуратура в інтересах Концерну звернулась з позовом до Господарського суду щодо незаконної передачі в користування УГКЦ згадуваної землі.

Прокуратура запевняла, що прийнявши рішення щодо відведення ділянки Львівська міськрада перевищила повноваження, оскільки ця земля є державною, тому розпоряджатися нею має лише Львівська облдержадміністрація. Також прокуратура запевняла, що спірна земля за адресою пл. Св.Юра, 5 (інша адреса вул. Листопадового Чину, 28) від 6 квітня 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку, правонаступником якого є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Також на земельній ділянці нібито розміщені об’єкти нерухомості, що перебувають у власності Львівського обласного радіотелевізійного передавального центру, а саме технічний будинок радіостанції (429,8 м2) та будинок трансформаторної підстанції ТП 370 (36,7 м2).

Представники Львівської міскради на судовому засіданні запевнили, що згідно із законодавством ЛМР мала право розпоряджатися землею, а зазначені вище об’єкти нерухомості розміщені поза межами земельної ділянки, яку передали у користування Львівської Архієпархії УГКЦ.

Також міська рада аргументувала, що ділянка на вул. Листопадового Чину, 28 не сформована та не внесена до Держгеокадастру, а державні акти на користування землею за концерном чи службою зв’язку відсутні.

Тож 3 серпня Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову прокуратури, оскільки вважає докази прокурорів недостатніми. Прокурори не надали достатніх доказів того, що спірна ділянка є державною власністю. Також прокуратура не долучила докази того, що саме в межах цієї земельної ділянки розміщений технічний будинок радіостанції та будинок трансформаторної підстанції.

Суд також дійшов висновку, що у 1990 році виконком ЛМР законно перевів ділянку у комунальну власність.

Рішення Господарського суду Львівської області у цій справі ще може бути оскаржене в Західному апеляційному господарському суді.

Для довідки. Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму створили у 1762-1771 роках. Територія Святоюрської гори з садами, належить до спадщини ЮНЕСКО. Раніше на території садів були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ, які глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Зараз на цій території є лише її залишки. У 2015 році верхню частину садів відкрили для відвідувачів, натомість нижня потребує упорядкування.

Фото zbruc.eu, shotam.info