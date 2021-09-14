Президента Чехії Мілоша Земана шпиталізували.

Інформацію про стан його здоров’я поки що не розголошують

У вівторок, 14 вересня, президента Чеської Республіки Мілоша Земана (Miloš Zeman) привезли до Центрального військового шпиталю в Празі. Про це повідомило видання Novinky.cz. Президентський кортеж прибув до лікарні близько 11 год., незадовго до цього туди ж приїхала дружина глави чеської держави Івана Земан (Ivana Zeman).

Пресслужба медичного центру, покликаючись на законодавство, відмовилася повідомити журналістам причини і тривалість шпиталізації чеського президента. Подробиць не повідомив і речник глави держави Іржі Овчачек (Jiří Ovčáček).

Як стверджує видання Novinky.cz з покликом на свої джерела, Мілоша Земана очікує триваліше перебування в лікарні, ніж це було раніше. За минулі роки він кілька разів проходив лікування й огляд в Центральному військовому шпиталі. Досі найтриваліше перебування президента в лікарні становило чотири дні.

76-річний Мілош Земан страждає невропатією нижніх кінцівок, у зв'язку з чим він цьогоріч почав пересуватися в інвалідному візку. У 2020 році глава чеської держави був прооперований після того, як зламав руку під час падіння. Раніше в Земана був діагностований діабет і низький тиск.