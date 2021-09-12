ФБР оприлюднило перший документ про теракти 11 вересня.

Документ, розсекречений в рамках указу президента США Джо Байдена, вказує на причетність до теракту громадян Саудівської Аравії.

 

 

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США оприлюднило в суботу, 11 вересня, перший з документів щодо терактів 11 вересня 2001 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Документ розсекречено на виконання указу президента США Джо Байдена.

 

Документ розміщеного на сайті ФБР датується 2016 роком. «Цей матеріал публікується в рамках виконавчого указу, підписаного 3 вересня 2021 року, який стосується огляду на предмет розсекречення деяких документів, щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року», – говориться в пояснювальній записці.

 

У тексті розсекреченого документа є значна кількість вилучених під час публікації фрагментів. Його обсяг – 16 сторінок, він складений на основі свідчень особи, яка працювала в консульстві Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі, а пізніше намагалася отримати американське громадянство. Ім'я джерела заради збереження конфіденційності також вилучено.

 

У звіті йдеться про контакти цієї людини з особами, які, за версією американської влади, могли надавати значну логістичну підтримку терористам, що брали участь в захоплення 11 вересня 2001 року пасажирських авіалайнерів. Мова, зокрема, йде про контакти джерела з двома іншими громадянами Саудівської Аравії, один з яких також працював в саудівському консульстві в Лос-Анджелесі, а інший, за версією ФБР, міг бути аґентом саудівської розвідки.

12.09.2021

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