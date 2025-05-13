США і Саудівська Аравія уклали угоди на 600 мільярдів доларів.

Одна з них передбачає постачання американської військової продукції на 142 мільярди.

Сполучені Штати і Саудівська Аравія підписали пакет угод, згідно з якими Ер-Ріяд інвестує в американські компанії та економіку 600 мільярдів доларів. Це відбулося під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз Білого дому.

Сторони, зокрема, підписали «найбільшу угоду про співпрацю в галузі оборони» на 142 мільярди доларів, «у рамках якої Саудівська Аравія отримає найсучасніше бойове обладнання та послуги від більш ніж десятка оборонних фірм США». Устаткування охоплює системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також технології в галузі військово-повітряного сектора і космосу.

Згідно з домовленостями, саудівська компанія DataVolt інвестує близько 20 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів та енергетичної інфраструктури на території США. Окрім того, такі компанії як Google, Oracle, Salesforce і Uber інвестують 80 мільярдів доларів у розвиток технологій обох країн.

Американська фірма GE Vernova поставить Саудівській Аравії газові турбіни та інші «енергетичні обладнання» на 14,2 мільярда доларів. Домовленості також передбачають поставку літаків Boeing для саудівської авіакомпанії AviLeasse на 4,8 мільярда доларів.

У рамках візиту на Близький Схід Трамп, окрім Саудівської Аравії, відвідає Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Це перший офіційний закордонний візит Трампа з моменту повернення на посаду президента США.