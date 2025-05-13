США і Саудівська Аравія уклали угоди на 600 мільярдів доларів.

Одна з них передбачає постачання американської військової продукції на 142 мільярди.

 

 

Сполучені Штати і Саудівська Аравія підписали пакет угод, згідно з якими Ер-Ріяд інвестує в американські компанії та економіку 600 мільярдів доларів. Це відбулося під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз Білого дому.

 

Сторони, зокрема, підписали «найбільшу угоду про співпрацю в галузі оборони» на 142 мільярди доларів, «у рамках якої Саудівська Аравія отримає найсучасніше бойове обладнання та послуги від більш ніж десятка оборонних фірм США». Устаткування охоплює системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також технології в галузі військово-повітряного сектора і космосу.

 

Згідно з домовленостями, саудівська компанія DataVolt інвестує близько 20 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів та енергетичної інфраструктури на території США. Окрім того, такі компанії як Google, Oracle, Salesforce і Uber інвестують 80 мільярдів доларів у розвиток технологій обох країн.

 

Американська фірма GE Vernova поставить Саудівській Аравії газові турбіни та інші «енергетичні обладнання» на 14,2 мільярда доларів. Домовленості також передбачають поставку літаків Boeing для саудівської авіакомпанії AviLeasse на 4,8 мільярда доларів.

 

У рамках візиту на Близький Схід Трамп, окрім Саудівської Аравії, відвідає Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Це перший офіційний закордонний візит Трампа з моменту повернення на посаду президента США.

13.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25 | | Штука
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25 | | Штука
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25 | | Дискурси
Андеграунд і ніжність
Львівський театр імені Франца Кафки запрошує поціновувачів поезії долучитися до нового етапу свого проєкту, спрямованого на популяризацію української літератури, презентуючи альбом, присвячений поезії Григорія Чубая.
10.05.25 | | Штука
Історія пам’ятника Андрею Шептицькому у Львові
Любов Волошин
Встановлений восени 2015 року монументальний пам’ятник митрополитові Андрею має свою цікаву історію, що сягає початку 1930-х років
09.05.25 | | Минуле
Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.
09.05.25 | | Штука
Валерій Шевчук: підсумок тисячоліття
Володимир Шелухін
Теза про «барокового» Шевчука перетворилася на кліше. А справа складніша, бо своїми дослідженнями він охопив значно ширший діапазон
09.05.25 | | Дискурси
Habemus Papam Americanum
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цей конклав став до певної міри сенсацією, мало хто сподівався, що наступним Папою стане американець. Новий Папа має залагодити розкол у самій Церкві й, можливо… врятувати світ.
09.05.25 | | У світі

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.