На Івано-Франківщині заснували обласний пластовий вишкільний центр.

Сьогодні, 10 вересня, в Івано-Франківській обласній раді проголосували за створення комунального закладу «Обласний пластовий вишкільний центр».

 

 

«Обласний пластовий вишкільний центр» створюють на базі санаторної школи-інтернату у смт Солотвин на Богородчанщині, діяльність якого припинили у вересні 2020 року. За це рішення проголосували 42 депутати.

 

«Ніхто не може сумніватися у важливості цього питання – створення обласного пластового вишкільного центру. Адже Пласт – то найдавніша організація України, і скоро ми будемо святкувати 110 років від часу його реєстрації. З Пласту вийшло чимало видатних українців», – зазначила під час обговорення у сесійній залі депутатка, представниця депутатської комісії з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики Оксана Тебешевська.

 

Директором Пластового центру вирішили призначити ексочільника санаторної школи-інтернату Ігоря Куця, із ним планують укласти угоду на п’ять років.

 

 

Зазначимо, обласні пластові вишкільні центри створюють на основі закону «Про визнання та підтримку пластового руху», який набув чинностіу січні 2020 року. Зокрема,  «Львівський обласний пластовий центр» заснували у квітні цього року.

 

До слова, у суботу, 11 вересня, відбудеться традиційне відкриття Пластового року, під час якого можна ближче ознайомитися з особливостями «Пласту» та його можливостями у розвитку та вихованні дітей і юнацтва.

 

Фото galka.if.ua, gk-press.if.ua, galychyna.if.ua

10.09.2021

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