У Львові відкриється обласний пластовий центр.

У суботу, 21 вересня, у Львові в межах ювілейного Окружного відкриття пластового року відбудеться презентація нового обласного пластового центру. Про це повідомляє Пласт Львівська округа.

"Нарешті ЛОПЦ знайшов собі домівку. Нарешті є власне приміщення", – кажуть у Пласті.

Центр запрацює поблизу Стрийського парку на вулиці Івана Франка, 46 у просторі розміром 100 кв м. Вже із 1 жовтня тут проводитимуть пластові сходини, вишколи та інші заходи й заняття.

"Великі мансардні вікна. Нові меблі та обладнання. На двох поверхах змогли розмістити офіс ПЦ, зробити 2 конференц-зали для вишколів, міні-кухню, кімнату для господарських речей, переговорну, гардеробну. В майбутньому ще буде дворик. Там плануємо місце під ватру і відкритий простір для занять", – розповідають організатори.

Нагадаємо, цієї неділі, 15 вересня, новий пластовий рік відкрила пластова станиця Львів. Урочистості відбулись у Парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького. Це традиційний щорічний урочистий захід початку нового пластового року після активного таборового літа.