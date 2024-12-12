У неділю до Львова привезуть Вифлеємський вогонь миру.

На вихідних до Львова передадуть Вифлеємський вогонь миру. Його традиційно привезуть пластуни. Перша передача відбудеться на Марсовому полі, а згодом – у Соборі святого Юра. Про це розповіли у пресслужбі Львівського осередку Пласту.

"Понад 20 років пластуни беруть участь у скаутській естафеті передачі Вогню, запаленого у Вифлеємі. І вже понад десять років він поширюється Україною у часі війни. Тож нехай цієї зими Вогонь стане символом світла та підтримки один для одного. Адже лиш світло може витіснити темряву, добро - подолати зло, а добрі вчинки – зневіру і сум.Запрошуємо кожного долучитися до скаутської традиції і поділитися Вифлеємським вогнем зі своїми рідними, близькими, сусідами, друзями, подарувати їм тепло, усмішку і віру в диво", – йдеться у повідомленні.