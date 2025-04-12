Не зломимо своїх присяг

Українська скаутська організація Пласт щорічно 12 квітня відзначає ДППП — День першої пластової присяги, яку 113 років тому (1912 р.) у Львові вперше склали юнаки під керівництвом Олександра Тисовського (псевдо Дрот).

Пластова присяга має три пункти: бути вірним Богові й Україні, допомагати іншим, жити за пластовими законами.

Сьогодні пластуни станиці "Львів" урочисто і з вимаршем, якого не організовували з доковідних часів, відзначили ДППП. Сподіваємося, що наш фоторепортаж допоможе читачеві відчути атмосферу цьогорічного пластового свята, яке вважається днем народження Пласту.

З самого ранку львівські пластуни зібралися для спільної молитви на Святоюрській горі. Погода, на щастя, видалася доброю — вперше за тиждень не падав сніг і з-за хмар визирнуло сонечко.

Молитву читав владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ. Початок святкувань дещо підіпсуло сповіщення до поліції про підозрілий предмет, залишений на території комплексу собору Св. Юра. Компанію пластунам, які саме зібралися на площі, склали вибухотехніки та службові собаки. Врешті підозрілий предмет виявився цілком безпечним.

Велелюдною ходою із площі Св. Юра вулицею Листопадового чину колона пластунів рушила до пам'ятника Іванові Франку. Через це на кілька годин було змінено маршрут руху тролейбусів, який закільцювали не на вулиці Університетській, а на площі Кропивницького.

Учасники церемонії відзначення ДППП виструнчилися на площі перед головним корпусом Національного університету імені Івана Франка. Для приведення до першої присяги нових пластунів їхні старші колеги розтягнули величезне полотнище національного стягу.

"Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, жити за Пластовим Законом і слухатись пластового проводу".

Цьогоріч на станиці "Львів" Першу пластову присягу склали 46 молодих людей. Загалом на Львівщині пластують понад 4 тисячі юнаків та юначок.

Урочисте спільне виконання гімнів пластових новацтва та юнацтва.

"Підняти знамена!" Курінні хорунжі — то окрема окраса кожного станичного пластового церемоніалу.

Національна скаутська організація України у місті Львів — найбільша та найстарша пластова станиця, яка об'єднує майже чотири десятки юнацьких куренів.

Основу скаутського руху становить юнацтво — хлопці і дівчата віком понад 11 років, однак починається все раніше, здебільшого з "новацтва", яке легко впізнати за пов'язаними на шийках жовтих хусточках.

Та наймолодший улад Пласту — це пташата. Дітиська віком від 2 до 5 років, які зростають у пластовому середовищі і яких готують до вступу в новацтво.