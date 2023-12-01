У Львові запрацює пластова станиця "Краматорськ".

 

Краматорські пластуни відновлять свою діяльність у Львові. До осередку проводять набір дітей віком 10-11 років, які через війну евакуювалися до Львова. Наразі набирають хлопців, зокрема перші збори для батьків, чиї діти готові доєднатися до станиці "Краматорськ", провели сьогодні, 1 грудня. 

 

Станиця "Краматорськ". Фото з літа 2022 року

 

Знайти пластунів можна буде в приміщенні школи "Мрій Дій", що на вулиці Угорській, 12Е. Тут розкажуть про діяльність "Пласту" та дадуть відповідь на усі питання. Телефон для довідки – 0956498519.

 

До слова, на початку 2021 року краматорська станиця налічувала близько 40 вихованців, серед яких були діти від 7 до 17 років. Після 24 лютого 2022 року майже всі пластуни евакуювалися з Краматорська, а старші пластуни станиці пішли захищати Україну.

01.12.2023

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