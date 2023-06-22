Цього літа львівський Пласт проведе понад 50 дитячих таборів.

Цього сезону львівський осередок Пласту планує провести 53 літні табори для понад 1800 пластунів різного віку, такі заходи – це щорічна практична частина пластування. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Під час таких таборів діти вирушають на природу, ночують в наметах, гріються біля ватри, готують їсти на польовій кухні, змагаються та багато навчаються. Це своєрідний підсумок пластування, до якого вони готуються упродовж року під час щотижневих занять – сходин.

Табори діляться для виховників за віком:

– Для пташат (від 3 до 6 років).

Їх часто називають сімейними, бо з малечою ідуть батьки. Разом вони проводять час, пізнають світ, змагаються та у форматі гри здобувають знання про Пласт і Україну. Цьогоріч для пташат проведуть 11 таборів.

– Для новацтва (від 6 до 11 років)

Вони більш розважальну програму. Діти ночують в будиночках і у форматі квестів та ігор пізнають світ. Разом із тим табори для дітей 10-11 років розраховані на підготовку до юнацтва: тут вони опановують ключові вміння та навички, щоб стати самозарадними. У станиці Львів для новацтва готують 4 табори.

– Для юнацтва (від 11 до 18 років)

Це наметові містечка із вишкільною програмою, що спрямована на вивчення куховарення, картографії, самозарадності та інших пластових навчань. Для них підготували найбільше пластових таборів – 34.

Головні організатори пластових таборів (коменданти) та їх команди – це пластові волонтери, які щоліта беруть відпустки для організації 10-14 денних таборів для дітей.