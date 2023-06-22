Цього літа львівський Пласт проведе понад 50 дитячих таборів.

 

Цього сезону львівський осередок Пласту планує провести 53 літні табори для понад 1800 пластунів різного віку, такі заходи – це щорічна практична частина пластування. Про це повідомляє Львівська міська рада.

 

 

Під час таких таборів діти вирушають на природу, ночують в наметах, гріються біля ватри, готують їсти на польовій кухні, змагаються та багато навчаються. Це своєрідний підсумок пластування, до якого вони готуються упродовж року під час  щотижневих занять – сходин.

 

Табори діляться для виховників за віком:

 

– Для пташат (від 3 до 6 років).
Їх часто називають сімейними, бо з малечою ідуть батьки. Разом вони проводять час, пізнають світ, змагаються та у форматі гри здобувають знання про Пласт і Україну. Цьогоріч для пташат проведуть 11 таборів.

 

– Для новацтва (від 6 до 11 років)
Вони більш розважальну програму. Діти ночують в будиночках і у форматі квестів та ігор пізнають світ. Разом із тим табори для дітей 10-11 років розраховані на підготовку до юнацтва: тут вони опановують ключові вміння та навички, щоб стати  самозарадними. У станиці Львів для новацтва готують 4 табори.

 

– Для юнацтва (від 11 до 18 років)
Це наметові містечка із вишкільною програмою, що спрямована на вивчення куховарення, картографії, самозарадності та інших пластових навчань. Для них підготували найбільше пластових таборів – 34.

 

Головні організатори пластових таборів (коменданти) та їх команди – це пластові волонтери, які щоліта беруть відпустки для організації 10-14 денних таборів для дітей.

22.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
483-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (на Кремінну–Ямполівку), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському, Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень
21.06.23 | | Україна
Баранчасте руно
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
На поді хати тримали зістрижене руно – виносили на стрих оберемки зістриженої вовни, мов хмари купчасті
20.06.23 | | Дискурси
482-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Ямполівка, Торське, Григорівка, Спірне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Красногорівка, Мар’їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 45 бойових зіткнень
20.06.23 | | Україна
Турбулентна стабільність
Юрко ТИМЧУК
Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен
19.06.23 | | Україна
481-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Спірне), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Вугледар) напрямках: за добу 24 бойові зіткнення
19.06.23 | | Україна
480-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське, Берестове), Лиманському (Білогорівка), Бахмутському, Авдіївському (Степове, Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Водяне) напрямках: за добу 26 бойових зіткнень
18.06.23 | | Україна
Люди й міста
Марина Горбатюк
Надзвичайно широка географія невеликої за обсягом збірки есеїв «Наш сусід Альберт Гофман», лаконічні описи, багато цитат із творів, листів, щоденників, спогадів сучасників: у центрі уваги Галини Петросаняк – кінець ХІХ, усе ХХ і частина ХХІ століття.
17.06.23 | | Штука
Арка
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Шарніра і його пошуків методів активного резистансу совдепії.
17.06.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.