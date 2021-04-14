На Львівщині заснували обласний Пластовий центр.

Депутати Львівської обласної ради підтримали створення комунального закладу «Львівський обласний Пластовий центр». За відповідне рішення проголосували 53 депутати, повідомила пресслужба ЛОР.

Пластуни отримали подяки за особистий внесок у розвиток пластового руху. Фото https://loda.gov.ua

За задумом, «Львівський обласний Пластовий центр» має працювати над розвитком регіональної мережі пластових домівок, виховних частин, наметових полів на Львівщині. Та буде організовувати пластові табори, навчальні семінари, вишколи, тренінги, виїзні презентації для дітей, учнівської та студентської молоді Львівщини.

«Пласт на Львівщині має давні традиції, й особливо тішить, що щороку кількість охочих стати пластунами постійно зростає. Натомість кількість виховників наразі обмежена, тож дітям часто доводиться чекати можливості приєднатися до спільноти. Пласт – організація, що виховує свідомих, відповідальних та патріотичних громадян, тож хочеться, аби якомога більше молоді мала можливість стати членом організації та органічно розвиватись як особистість у ній. Сподіваємось, що створення центру сприятиме цьому», – розповів Роман Хім’як, керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА, яке здійснюватиме галузеве керівництво комунальним закладом.

Своїм рішенням депутати доручили управлінню майном спільної власності Львівської облради розробити і затвердити статут комунального закладу «Львівський обласний Пластовий центр» та призначити виконувача обов’язків керівника. На посаду керівника нового комунального закладу оголосять конкурс.

101-ша річниця першої Пластової присяги у Львові. Фото https://photo-lviv.in.ua

Зазначимо, цього року вперше Львівська облрада затвердила програму підтримки розвитку «Пласту» у Львівській області з фінансуванням 1 мільйон 348 тисяч гривень. У її межах передбачене створення згадуваної комунальної установи та організація пластових осередків у семи районах Львівщини.

Як відомо, 12 квітня пластуни святкували День першої пластової присяги – 109-й День народження «Пласту», найбільшої молодіжної організації України. У квітні 1912 року перші пластові гуртки, очолювані засновником організації Олександром Тисовським, склали присягу, чим дали поштовх для розвитку організації. Головна обіцянка пластунів – бути вірними Богові та Україні, допомагати іншим та плекати пластові цінності. Загалом до святкування у формі онлайн-марафону, який тривав 7 годин, долучилися 7 країн та 28 пластових осередків.