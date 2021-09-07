Сейм Польщі схвалив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

НС там фактично діяв ще з минулого тижня через спровоковану режимом Лукашенка міґраційну кризу.

 

 

Рішення польського уряду про введення надзвичайного стану в реґіонах на кордоні з Білоруссю підтримала більшість депутатів. За цей захід в понеділок, шостого вересня, проголосували 247 парламентарів, 168 були проти, утрималися 20. Про це повідомило радіо RMF24.

 

Фактично надзвичайний стан почав діяти ще в п'ятницю, третього вересня, після постанови уряду й підписання відповідного розпорядження президентом республіки Анджеєм Дудою. Сейм (нижня палата парламенту) міг би скасувати рішення глави держави, якби проти виступила більшість депутатів. Однак правлячу в республіці партію Ярослава Качинського «Право і справедливість» підтримали депутати з ультраправого об'єднання «Конфедерація». Проти виступили ліберали з «Громадянської коаліції» і «Лівиця».

 

Надзвичайний стан діятиме протягом 30 днів. Він запроваджений на ділянці польсько-білоруського кордону на віддалі 3 км від нього. Це рішення торкнеться 115 населених пунктів в Підляському воєводстві і 68 в Люблінському. Зокрема, воно означає заборону на проведення масових і розважальних заходів, посилені чергування поліції, контроль документів. На території, охопленій НС, не зможуть перебувати особи, які не мешкають, не працюють або не навчаються в цих місцях.

 

Головною причиною запровадження надзвичайного стану влада Польщі назвала кризову ситуацію на кордоні з Білоруссю, спровоковану режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Представники білоруської влади спершу запрошують міґрантів з Близького Сходу й Центральної Азії до своєї країни, а потім відправляють їх через кордон з Польщею, Литвою та Латвією, щоб спровокувати міґраційну кризу в Європі.

 

Друга причина введення надзвичайного стану, за словами міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського (Mariusz Kamiński), – проведення масштабних білорусько-російських військових навчань «Запад-2021».

07.09.2021

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