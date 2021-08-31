Польський уряд вирішив запровадити режим НС на кордоні з Білоруссю.

Він триватиме 30 днів і стосуватиметься двох прикордонних воєводств.

Уряд Польщі видав розпорядження про запровадження на 30 днів надзвичайного стану в реґіонах на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву прем'єр-міністра республіки Матеуша Моравецького, зроблену ним у вівторок, 31 серпня, на пресконференції.

«Ситуація на кордоні напружена. Тому Рада міністрів ухвалила звернутися до президента з проханням про запровадження надзвичайного стану на 30 днів у прикордонній зоні – в частині Підляського і Люблінського воєводств», – розповів керівник польського уряду.

Рішення кабміну повинен затвердити президент Польщі. Після цього воно негайно набуде чинності.

Як пояснив міністр внутрішніх справ і адміністрації республіки Маріуш Камінський (Mariusz Kamiński), рішення про введення режиму НС торкнеться 115 населених пунктів у Підляському воєводстві і 68 – в Люблінському. Зокрема, воно означає заборону проведення масових і розважальних заходів. «Це непросте рішення. Але ми повинні протидіяти спробам шантажу та грання на наших емоціях», – наголосив міністр.

Рішення пов’язане з інцидентами на білорусько-польському кордоні, спровоковані режимом Лукашенка. Йдеться про те, що білоруська влада навмисно пропускає через свій кордон біженців з Близького Сходу та Центральної Азії, аби спричинити міґраційну кризу в країнах – членах ЄУ. У зв'язку з цим Польща і Литва звернулися із закликом до Євроунії застосувати жорсткіші заходи щодо Білорусі.

Згідно з даними МВС Польщі, з початку серпня було зареєстровано понад три тисячі спроб нелегально пробратися в країну з території Білорусі. Торік таких спроб було лише 120. У понеділок, 30 серпня, Міноборони Польщі оголосило про початок будівництва на польсько-білоруському кордоні паркану з колючого дроту заввишки 2,5 метра.