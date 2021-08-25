ООН закликає Варшаву прийняти біженців з білоруського кордону.

Польща відмовляється їх приймати, не бажаючи піддаватися тиску режиму Лукашенка.

 

   

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) закликало Польщу прийняти кілька десятків біженців, які ось уже два тижні перебувають на білорусько-польському кордоні. «UNHCR апелює до польської влади, щоб якнайшвидше вийти з глухого кута на польсько-білоруському кордоні відповідно до міжнародного права та принципів гуманізму», – написала у вівторок, 24 серпня, представниця UNHCR в Польщі Крістін Ґуає (Christine Goyer) на своїй сторінці у Twitter.

 

Вона закликала Варшаву забезпечити цим людям доступ до негайної медичної допомоги, правових консультацій та психологічної підтримки. За її словами, згідно з Женевською конвенцією, яку підписала і Польща, біженців не можна карати за те, що вони вибрали спосіб нелегального перетину кордону.

 

Близько 30 біженців з країн Близького Сходу, яких білоруська влада спровокувала перейти білорусько-польський кордон, організували поблизу польського села Уснаш-Гурни імпровізований табір, оточений білоруськими та польськими військовослужбовцями. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, заявив, що прийняти цих людей буде означати піддатися тиску білоруського диктатора Олександра Лукашенка. За словами Моравецького, Мінськ здійснив проти Польщі «гібридну атаку», намагається «скористатися важкою ситуацією на Близькому Сході і зруйнувати мир, який існує як у Польщі, так і в Європі».

 

«У нас є докази того, що представники різних національностей з Близького Сходу, переважно з Іраку, а також зі Сирії, спеціально запрошують до Білорусі через туристичні фірми», – цитує слова Матеуша Моравецького Polskie Radio24. Він додав, що група біженців перебуває на території Білорусі і, якщо хто-небудь з них хоче подати заяву на отримання азилю, то повинен робити це в Мінську.

 

Тим часом Польща оголосила про плани спорудження муру висотою в 2,5 метра на кордоні з Білоруссю. Цей мур повинна, окрім іншого, не допустити повторення литовської міґраційної кризи, коли протягом декількох тижнів з території Білорусі до Литви кожен день прибували десятки біженців.

25.08.2021

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