Трамп випереджає Байдена за свіжою соціологією.

Рейтинг чинного президента США впав після блискавичного захоплення Афганістану талібами.

Колишній президент США республіканець Дональд Трамп на тлі ситуації в Афганістані міг би здобути перемогу над чинним главою Білого дому, демократом Джо Байденом в разі організації нових виборів найближчим часом. Про це свідчать підсумки опитування громадської думки, проведеного Emerson College – приватним університетом, розташованим у місті Бостоні (штат Массачусетс). Результати опитування опублікувало видання Boston Herald.

Так, Трамп випередив би Байдена на один відсотковий пункт, здобувши підтримку 47% американців, які мають право голосу. За Байдена проголосувало б 46% громадян.

Цікаво, що за чинного президента готові віддати голоси 60% опитаних прихильників Демократичної партії, а 39% бажали б побачити в президентському кріслі когось іншого. Тим часом Трамп може заручитися підтримкою 67% республіканців.

Тільки 44% респондентів висловилися позитивно про роботу Байдена на посаді президента США.

На питання про виведення військ з Афганістану 68% респондентів відповіли, що США програли цю війну. І лише 32% вважають, що американці вийшли з війни переможцями.

Водночас результати опитування засвідчують, що більшість американців покладає головну відповідальність за Афганістан не на Байдена. Так, 49% респондентів вважають, що найбільшу відповідальність несе колишній президент Джордж Буш-молодший, який 2001 року розпочав афганську військову кампанію. Про відповідальність Байдена кажуть 24%. 18% вказали на колишнього президента Барака Обаму. І лише 10% говорять про експрезидента Дональда Трампа.

Опитування проводилося з 30 серпня до 1 вересня. У ньому взяли участь близько 1,2 тис. зареєстрованих виборців.