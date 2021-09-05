Трамп випереджає Байдена за свіжою соціологією.

Рейтинг чинного президента США впав після блискавичного захоплення Афганістану талібами.

 

 

Колишній президент США республіканець Дональд Трамп на тлі ситуації в Афганістані міг би здобути перемогу над чинним главою Білого дому, демократом Джо Байденом в разі організації нових виборів найближчим часом. Про це свідчать підсумки опитування громадської думки, проведеного Emerson College – приватним університетом, розташованим у місті Бостоні (штат Массачусетс). Результати опитування опублікувало видання Boston Herald.

 

Так, Трамп випередив би Байдена на один відсотковий пункт, здобувши підтримку 47% американців, які мають право голосу. За Байдена проголосувало б 46% громадян.

 

Цікаво, що за чинного президента готові віддати голоси 60% опитаних прихильників Демократичної партії, а 39% бажали б побачити в президентському кріслі когось іншого. Тим часом Трамп може заручитися підтримкою 67% республіканців.

 

Тільки 44% респондентів висловилися позитивно про роботу Байдена на посаді президента США.

 

На питання про виведення військ з Афганістану 68% респондентів відповіли, що США програли цю війну.  І лише 32% вважають, що американці вийшли з війни переможцями.

 

Водночас результати опитування засвідчують, що більшість американців покладає головну відповідальність за Афганістан не на Байдена. Так, 49% респондентів вважають, що найбільшу відповідальність несе колишній президент Джордж Буш-молодший, який 2001 року розпочав афганську військову кампанію. Про відповідальність Байдена кажуть 24%. 18% вказали на колишнього президента Барака Обаму. І лише 10% говорять про експрезидента Дональда Трампа.

 

Опитування проводилося з 30 серпня до 1 вересня. У ньому взяли участь близько 1,2 тис. зареєстрованих виборців.

05.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21 | | Наука
Шанс на повернення соціал-демократичної Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи стане наступним німецьким канцлером соціал-демократ Олаф Шольц? Щонайменше його політична сила впевнено йде до перемоги на виборах до Бундестаґу.
03.09.21 | | У світі
Ефект Люцифера
Олексій Паляничка
Страшною у фільмі «Погані дороги» є правда, яка набуває матеріальної форми не десь далеко, а в країні, у якій живемо. У фокусі фільму не стільки війна, скільки сама людина в умовах війни, її темний бік.
02.09.21 | | Штука
Суд з лексиконами
Кость Присяжний
Нині минають шості роковини, як відійшов у засвіти Кость Присяжний. В день пам'яті нагадуємо одну з його бувальщин: про незвичний суд над гуцулом, який назвав крамаря євреєм
02.09.21 | | Минуле
Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21 | | Наука
Деукраїнізація Сяніцького повіту
Тарас Радь
9 вересня минає 77 років від часу підписання рішення про виселення українців із Закерзоння, і пів мільйона з них були змушені назавжди покинути рідні домівки
02.09.21 | | Минуле
Поміж сльози і сміх
Уляна Рой
У Львові вже 18 років існує інтеграційний театр «І сміх, і сльози», який є частиною спільноти центру підтримки людей з особливими потребами «Емаус».
01.09.21 | | Штука
Українська енциклопедія брехунів
Юрій Винничук
Маю честь розповісти, яких славетних вигадників мали-сьмо, котрі вартують, щоб їх умістили до всесвітньої енциклопедії Мюнхгавзенів
01.09.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.