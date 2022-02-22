Зеленський обговорив із Байденом підготовку до спротиву Росії.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок відбув телефонні переговори із президентом Сполучеих Штатів Америки Джо Байденом невдовзі після того, як Кремль вирішив визнати юрисдикцію рухів "ДНР" і "ЛНР" над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Як повідомив Зеленський на своїй сторінці у twitter, розмова відбулася акурат перед початком засідання РНБО в Україні.

Переговори президентів України та США тривали 35 хвилин, інформує CNN, покликаючись на речницю Білого дому Джен Псакі.

Водночас на сайті Білого дому з'явилося повідомлення, що США накладають нові санкції, "котрі забороняють нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку юридичних осіб США на адресу, з або на території регіонів України, так званих "ДНР" і "ЛНР”.

Вашінґтон пообіцяв оголосити додаткові заходи, пов’язані "з кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росією”.