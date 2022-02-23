"Хто такий, на Бога, Путін?": Байден оголосив санкції проти Росії.

Сполучені Штати Америки розпочинають запроваджувати щодо Росії санкції, які є "значно суворішими" за ті, які було запроваджено проти неї у 2014-му році.

Про це у вівторок заявив президент США, передає "Голос Америки".

Джо Байден зазначив, що надалі санкції посилюватимуться, якщо вторгнення Росії розширюватиметься.

"Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоб примусити Росію заплатити за їхні дії вчора. Ці заходи тісно скоординовані з нашими союзниками та партнерами, і ми будемо продовжувати посилювати санкції, якщо Росія здійснюватиме ескалацію. Ми накладаємо санкції повного блокування на дві потужні російські фінансові установи - ВЕБ та їх військовий банк. Ми накладаємо санкції проти державного боргу Росії. Це означає, що ми відрізали уряд Росії від фінансування із Заходу. Вони більше не можуть залучати кошти на Заході, і не можуть торгувати своїми новими борговими забов'язаннями на нашому ринку, чи на європейських ринках. Починаючи із завтрашнього дня, ми також будемо накладати санкції на еліти Росії та членів їх родин. Вони мають долю і корупційні прибутки від дій Кремля, то ж матимуть долю у покаранні", - заявив Байден.

Президент США також наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" не запрацює.

Джо Байден заявив, що вважає визнання Путіним юрисдикції рухів "Л/ДНР" над окупованими територіями Донбасу початком російського вторгнення в Україну.

"Хто такий, на Бога, Владімір Путін, щоби вирішувати, де в світі проголошувати нові незалежні держави на території сусідніх держав? Це грубе порушення міжнародного права і суперечить застереженням міжнародних партнерів Росії", - обурився Байден.

"Учора Путін санкціонував розгортання російських військ у регіоні. Сьогодні він стверджував, що ці регіони насправді простягаються далі. Він визнав, що претендує на більші території - які нині перебувають під юрисдикцією уряду України" - підкреслив президент США.

Він додав: якщо Росія наважиться йти далі й почне повномасштабний наступ військ на територію всієї України та великі міста, включно з Києвом, то санкції США та союзників будуть "нищівними".

Зі слів Байдена, США продовжать військову підтримку України.

Байден наголосив, що Путін у своїй промові перекрутив історію України та заявив про загрозу війни щодо країн, які є членами НАТО.

Президент США відзначив, що вже присутні у Європі американські війська буде відправлено до країн Балтії. Байден сказав, що ці кроки є оборонними, а США "не мають жодного наміру воювати з Росією".

"Але ми хочемо надіслати зрозуміле повідомлення, що США разом із нашими союзниками будуть захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.

Президент США також заявив, що Вашингтон та союзники лишаються відкрити до діалогу з Росією.

"Що б не зробила Росія далі, ми готові відповісти разом та рішуче", - заявив президент США.

Байден також додав, що США досі вважають, що Росія готова розпочати масовий військовий напад на Україну.

"Сподіваюсь, що я не правий щодо цього, що ми не праві", - відзначив Байден.

Президент США також вказав, що заходи щодо Росії обернуться наслідками і для самої Америки. За словами Байдена, його адміністрація докладатиме зусиль, щоб не допустити зростання цін на пальне для американців.