Золотоверхий Київ проти московського лісу: Посольство США потролило Росію.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні покепкувало із поширюваних Владіміром Путіним історичних мітів про стосунок Росії до української державності й опублікувало у Facebook популярний мем із хронологією побудови відомих київських святинь і лісом на місці теперішньої Москви.

Амбасада поширила цю картинку у соцмережі через пів доби після того, як Владімір Путін заявив, що Україна – то країна, складена Владіміром Леніним. Посольство США виклало ілюстрацію без жодного слова в дописі й уже за перші п'ять хвилин отримало понад тисячу лайків.

На колажі зображено фотографії Софійського собору, Видубецького монастиря та Михайлівського Золотоверхого монастиря і малюнок Десятинної церкви, зведених у 996-1108 роках. Під ними – однаковий ліс, котрий описується як територія теперішньої Москви.

Державний департамент США раніше опублікував на офіційній інтернет-сторінці перелік фейків, котрі використовує Росія для виправдання аґресії проти України, і серед них згадувалася історія: "Спроби Росії поширювати неправду про Україну тривали десятиліттями. Росія намагається замаскувати свою агресію щодо України, використовуючи ревізіоністську історію, вдаючи жертву та применшуючи основні права суверенних країн на вибір власного шляху. Ми чітко наголошуємо: Росія несе відповідальність за свою агресію проти України", – прокоментували у зовнішньополітичному відомстві США.