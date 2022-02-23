Кулеба зустрівся з Байденом; закликає США до сильніших санкцій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час своєї поїздки до Сполучених Штатів Америки зустрівся у Білому домі із президентом США Джо Байденом.

Згідно з повідомленням Білого дому у twitter, Байден "підтвердив відданість суверенітету та територіальній цілісності України", а також поінформував Кулебу про підготовку відповіді США на російські дії.

Як розповів Кулеба, його зустріч із Байденом була покликана допомогти в "розбудові ближчої співпраці між лідерами – президентами України і США". "Американсько-українське партнерство залишається непохитним у цей напружений момент", – додав голова МЗС.

Зустріч відбулася незадовго до брифінґу Байдена, під час котрого він оголосив про нові санкції проти Росії, повідомляє пресова служба МЗС.

"Американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами, у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України", – поінформували на Михайлівській площі.

Міністр Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Голова МЗС наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.

У Вашінґтоні Дмитро Кулеба відбув переговори із державним секретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

Під час пресової конференції із Блінкеном міністр закордонних справ України зізнався, що він був спантеличений першими санкціями США.

"Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з так званими "ДНР/ЛНР", ми були спантеличені, тому що ми побачили, як було покарано сторону, яка хотіла визнання, але не бачили, як Росія, яка надала це визнання, покарана. Але ми побачили це сьогодні. Ця стратегія запровадження санкцій хвилями – це те, що може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко", – сказав Кулеба, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що президент Росії Путін не повинен мати жодної хвилини, коли він може почати думати, що тиск досяг межі і що він не буде більше покараний.

"Тиск має нарощуватися. Якщо це містить регулярний випуск розпоряджень про нові санкції, ми будемо більше ніж раді бачити це", – зазначив Кулеба.

Відповідаючи на питання журналістів, голова МЗС повідомив, що офіційний Київ не планує евакуації із Харкова й Маріуполя.

"Ні, у нас немає таких планів. У нас є два плани. План А – використовувати всі інструменти дипломатії, щоби стримати Росію та запобігти подальшій ескалації. Якщо він провалиться, план Б – це боротися за кожен сантиметр нашої землі, кожне місто і кожне село. Боротися, поки ми переможемо", – сказав Кулеба.