Кулеба привітав домовленості про проведення саміту Байден-Путін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав попередні домовленості про проведення саміту за участю президента США Джо Байдена і президента Росії Владіміра Путіна. Кулеба сподівається, що переговори завершаться відведенням російських військ.

Про це Кулеба заявив у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає УНІАН.

Кулеба розповів, що вночі він відбув розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Він поінформував мене про ініціативу провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним. Ми вітаємо цю ініціативу. Ми віримо, що варто спробувати кожне зусилля, спрямоване на дипломатичне рішення", – сказав Кулеба.

Міністр додав, що держсекретар запевнив його у тому, що під час можливої зустрічі Байдена і Путіна "жодні рішення не будуть ухвалюватися за спиною України".

"І ми тісно координуватимемо з ним, коли вони готуватимуться до цього саміту, аби синхронізувати наші позиції і забезпечити, щоб наш інтерес був врахований", – зазначив Кулеба.

"Звичайно, як люди, які відчайдушно хочуть уникнути війни, ми сподіваємося, що обидва президенти вийдуть з кімнати з домовленістю про те, що Росія виводить свої сили з України", – зазначив він.

Міністр заявив, що це було б чітким свідченням, що Росія готова до деескалації. "Якщо цього не станеться, це означатиме, що ми залишаємося в ескалаційній логіці Росії", – додав Кулеба.

Як писав Z, президент Франції Еммануель Макрон після телефонних переговорів із президентом США та президентом Росії виступив із інціативою проведення саміту стосовно України. Обидві сторони "в принципі" погодилися на зустріч, повідомила прес-служба Єлисейського палацу.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі підтвердила наявність попередньої домовленості: "Ми завжди готові до дипломатії. Ми також готові до невідкладної та жорсткої відповіді, якщо Росія натомість вибере війну. В даний момент, судячи з усього, Росія продовжує підготовку до повномасштабної атаки на Україну, яка може статися дуже скоро”.