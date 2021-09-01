Волонтери з Франківська у Польщі впорядкували кладовища, де поховані вояки УГА, УНР та УПА.

 

Активісти та волонтери з Івано-Франківська впорядкували сім українських кладовищ у Польщі, де поховані вояки Української галицької армії, Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Про це йдеться у повідомленні блогу «Патріотичний Івано-Франківськ 1.0» у Facebook.

 

 

Експедиція за участі 23 осіб відбулася в межах «Днів добросусідства 2021».

 

 

«Зусиллями групи волонтерів та активістів вдалось відновити сім українських кладовищ у селах Ульгувек, Корчмін та Білосток, де були поховані вояки Української галицької армії, Української Народної Республіки та Української повстанської армії», – зазначено у повідомленні.

 

 

Зокрема, були впорядковані могили із захороненнями 86 українців, які були розстріляні 23 березня 1944 р. Армією крайовою, відновлено сплюндрований польськими шовіністами пам’ятник та могили 37 вояків УПА, які загинули в березні 1946 року у бою з підрозділами НКВС, а також могили вояків УНР у місті Люблін.

 

 

Також з нагоди 30-річчя Незалежності України волонтери висадили два дуби на місці зруйнованих могил вояків УПА. Вони взяли участь у меморіальних акціях та поминальних богослужіннях.

 

 

Фото facebook.com/patriot.if1

01.09.2021

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