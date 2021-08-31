Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня.

 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційний Київ планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня, водночас маршрути повернення українських громадян можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

 

 

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

"Ризики безпеки в країні продовжують зростати. За останні декілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Наразі посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцеперебування та підтримує з ними зв'язок", – сказав Ніколенко.

 

Він зазначив, що за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

 

Як запевнив речник МЗС, щойно з'явиться перша можливість, всі українські громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальших дій.

 

"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій навколо евакуації шкодять роботі, створюють ризик і для тих, хто хоче виїхати, і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", – запевнив він.

 

Ніколенко нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб. "Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані", – сказав речник МЗС.

 

31.08.2021

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