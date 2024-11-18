Трамп готує покарання попередникам за фатальне виведення військ з Афганістану.

Його команда вже складає списки військовиків, причетних до організації виведення.

 

 

Команда президента-електа Сполучених Штатів Дональда Трампа складає списки відставних та чинних високопоставлених військовиків, причетних до організації виведення американських військ з Афганістану 2021 року. Цю ексклюзивну інформацію подав телеканал NBC News з покликом на державних чиновників, а також на джерела, знайомі з роботою зі складання списку.

 

Члени Трампової команди вивчають можливість притягнення до відповідальності винних у провальній організації виведення військ з Афганістану. До цієї роботи залучено, серед інших, колишнього заступника помічника міністра оборони США у боротьбі з наркотиками та глобальними загрозами Метта Флінна (Matt Flynn).

 

За словами співрозмовників телеканалу, в команді Трампа розглядають можливість створення спеціальної комісії для розслідування обставин виведення військ із Афганістану. Серед іншого ця комісія має намір вирішити, чи можуть військовики, які ухвалювали рішення про виведення військ з Афганістану, постати перед військовим трибуналом і чи можуть бути висунуті проти них кримінальні звинувачення, включно зі звинуваченнями у державній зраді. «Вони (члени команди Трампа, – ред.) ставляться до цього дуже поважно», – запевнило джерело, знайоме з «афганським планом».

 

Дональд Трамп раніше називав виведення військ з Афганістану в 2021 році, коли посаду президента обійняв Джо Байден, «приниженням» та «найганебнішим днем ​​в історії нашої країни». Він неодноразово використовував тему провального виведення військ з Афганістану в своїй передвиборчій кампанії.

 

Однак, за твердженням експертів, незрозуміло, як юридично можна притягнути військовиків до відповідальності зі звинуваченням у «державній зраді». Адже вони лише виконували наказ президента Джо Байдена вивести всі збройні сили США з Афганістану.

 

До речі, у незалежному звіті 2022 року, складеному спеціальним генеральним інспектором США, який вивчав цю справу в усіх аспектах, пролунало звинувачення у фатальних помилках, які призвели до хаотичного виведення військ з Афганістану 2021 року, і щодо адміністрації  Байдена, і щодо адміністрації Трампа. Нагадаємо, що саме Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, вперше досягнув угоди з Талібаном у 2020 році про виведення всіх американських сил з Афганістану і звільнення п’яти тисяч бойовиків «Талібану» з в'язниць. Потім адміністрація Байдена завершила виведення військ, сильно переоцінивши здатність афганських урядових сил самостійно боротися з талібами.

18.11.2024

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