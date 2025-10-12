Між Афганістаном та Пакистаном виник збройний конфлікт.

У перестрілках на кордоні використовувалася стрілецька зброя й артилерія.

 

 

На кордоні Афганістану та Пакистану пізно ввечері у суботу, 11 жовтня, почалися запеклі збройні сутички між бійцями ісламістського руху «Талібан» та пакистанськими військовиками. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Перестрілки зафіксовано в щонайменше шести місцях вздовж 1600-кілометрового кордону. Ворогуючі сторони використовували різні види озброєнь, зокрема артилерію.

 

Таліби атакували прикордонні пости Пакистану. Представники армії Пакистану заявили, що з боку Афганістану стався неспровокований обстріл, тож пакистанським військовикам довелося відповісти «усією силою». Число жертв поки що невідоме.

 

Керівництво «Талібану» запевняє, що здійснило «операцією у відповідь» після того, як, за його твердженням, Пакистан порушив повітряний простір Афганістану і нібито в четвер, дев’ятого жовтня, розбомбив ринок у прикордонній афганській провінції Пактика на південному сході країни.

 

Тим часом Ісламабад звинувачує Кабул у приховуванні терористів, які здійснюють атаки на Пакистан, і що Афганістан використовує свої території як бази для терористичних операцій. «Талібан» відкидає ці звинувачення.

 

Нинішня ескалація відбулася на тлі історичного візиту голови МЗС Афганістану Аміра Хана Муттакі до Індії. У рамках дипломатичного потепління в Делі заявили про намір знову відкрити амбасаду в Кабулі, яка була закрита чотири роки тому після захоплення «Талібаном» влади в Афганістані.

 

12.10.2025

