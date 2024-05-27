Росія хоче вилучити «Талібан» зі списку терористичних організацій.

Відповідні пропозиції висунули синхронно МЗС та мін'юст РФ.

Міністерство закордонних справ та міністерство юстиції Росії доповіли шефові Кремля Путіну, що рух «Талібан» можна вилучити зі списку терористичних організацій. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС з покликом на слова директора другого департаменту Азії МЗС РФ Заміра Кабулова. Він стверджує, що ця позиція була узгоджена з іншими російськими відомствами, а самі перспективи перегляду статусу руху він оцінив як «позитивні».

За словами Кабулова, визнання з боку Росії уряду талібів, які в 2021 році прийшли до влади в Афганістані, стало набагато ближчим, ніж три роки тому. «Це (вилучення "Талібану" зі списку заборонених, – ред.) обов'язкове. Без цього про визнання говорити передчасно. Тому це питання продовжує опрацьовуватися. Усі міркування доповіли вищому керівництву Росії. Чекаємо на ухвалення рішення», – зазначив дипломат. Він також додав, що Росія надіслала запрошення владі Емірату Афганістан взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Ще 15 травня Кабулов говорив, що «Талібан» «вже не є ворогом Росії». Він зазначав, що відносини між афганським рухом та Росією на підйомі, хоч і є «деякі політичні обмеження». «Існують окремі моменти, які доведеться подолати, після чого російське керівництво зможе ухвалити рішення», – зазначив Кабулов.

Верховний суд Росії визнав рух «Талібан» терористичною організацією у 2003 році. У своєму рішенні суд зазначав, що «Талібан» сформувався в Афганістані 1994 року як «екстремістський ісламський рух, підтримує зв'язки з незаконними збройними формуваннями, що діють у Чечні, а також у своїй діяльності використовує методи терору».

У листопаді 2019 року в Москві відбулася конференція, в якій взяли участь представники «Талібану». З ними контактував міністр закордонних справ РФ Лавров. Потім делегації талібів неодноразово приїжджали до Москви.