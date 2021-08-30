Летовище Кабула зазнало ракетної атаки.

Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави».

Відділення терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) в Афганістані, яке називає себе «Ісламська держава-Хорасан», взяло на себе відповідальність за ракетний удар по міжнародному кабульському летовищу імені Хаміда Карзая.

Бойовики випустили по аеропорту шість ракет. Про це повідомляє Reuters з покликом на заяву ІД, опубліковану в понеділок, 30 серпня, на Telegram-каналі інформаційного ресурсу Nasher News, який належить терористичному угрупованню. Ісламісти також заявили, що у них є дані про постраждалих внаслідок атаки.

«З милості Всевишнього солдати Халіфату обстріляли міжнародний аеропорт Кабула шістьма ракетами "Катюша"», – сказано в заяві бойовиків.

За даними Reuters, більшість випущених ракет перехопила система протиповітряної оборони Збройних сил Сполучених Штатів. Однак пізніше стало відомо, що одна ракета таки досягла території аеропорту. За інформацією аґенції, обстріл вівся з північної частини Кабула. Повідомляється також, що кілька ракет було випущено по інших районах афганської столиці. Інформації про жертви і завдані збитки поки що не надходило.

Офіційна речниця Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що президент США Джо Байден поінформований про ракетну атаку в районі кабульського аеропорту. Вона запевнила, що, попри інцидент, робота летовища триває безперебійно і що військове керівництво США подвоїло зусилля, спрямовані на гарантування безпеки американських військовослужбовців, які виконують свої обов'язки в кабульському аеропорту. Своєю чергою, глава американської держави підтвердив завдання зробити все необхідне для захисту громадян США в Афганістані.