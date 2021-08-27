Зеленський відвідав військовий парад у Молдові на 30-річчя незалежності.

 

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом і господаркою свята Маєю Санду.

 

 

Голови держав переглянули військовий парад, який відбувся на площі Великих Національних Зборів, а після цього пройшлися центральною вулицею Кишинева, повідомляє пресова служба Офісу Президента.

 

Володимир Зеленський у своєму вітанні, адресованому Маї Санду з нагоди 30-річчя незалежності, побажав молдовському народу миру, злагоди та процвітання.

 

"Незалежність обох наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь, вистраждана цінність, яку Україна та Молдова відстоюють і сьогодні. Вдячний Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України та хочу запевнити, що Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у вітанні Зеленського.

 

27.08.2021

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