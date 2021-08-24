Директор ЦРУ таємно зустрівся з лідером політичного крила «Талібану».

Ймовірно, на зустрічі порушувалося питання подовження термінів евакуації американських громадян з Афганістану

 

                                                   Абдула Гані Барадар

 

Директор ЦРУ США Вільям Бернс (William Burns) провів у понеділок, 23 серпня, таємну зустріч з лідером політичного крила афганського радикального руху «Талібан» Абдулом Гані Барадаром. Про це повідомила у вівторок, 24 серпня, газета The Washington Post.

 

За інформацією джерела видання, президент США Джо Байден відрядив Бернса з таємною місією до Кабулу в зв'язку з проведенням там евакуаційної операції. Ця зустріч стала першими перемовинами, проведеними на такому високому рівні між представниками США і талібів після захоплення бойовиками влади в Афганістані.

 

Яку тему вони могли обговорювати – достеменно невідомо. У ЦРУ, як зазначає The Washington Post, відмовилися надати коментарі, однак, імовірно, на зустрічі порушувалося питання подовження термінів вивезення американських громадян з Афганістану. Того ж дня стало відомо про те, що рух «Талібан» не погоджується дати більше часу для виведення з Афганістану американських та інших іноземних військ, крайній термін для виведення військ – 31 серпня.

 

Як зазначає The Washington Post, сам факт переговорів між главою ЦРУ і лідером політичного крила афганського радикального руху «Талібан» виглядає досить іронічно, оскільки співробітники саме цього американського відомства 2010 року брали участь в операції зі захоплення Абдули Гані Барадара. Після чого він три роки провів у пакистанській в’язниці.

 

Нагадаємо, що в неділю, 15 серпня, бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул. Афганська столиця здалася практично без бою. Президент Ашраф Гані завчасно втік своїм літаком до ОАЕ.

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