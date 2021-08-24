Таліби відмовилися продовжувати термін виведення військ НАТО.

Поки що дедлайном так і залишається 31 серпня.

Ісламістський рух «Талібан», який вже понад тиждень контролює практично всю територію Афганістану, нагадав про свою головну вимогу до західного світу. Йдеться про виведення всіх іноземних військ до 31 серпня – цей термін свого часу окреслив президент США Джо Байден, відмовившись від пізнішої дати – 11 вересня. Про це повідомив телеканал Sky News.

Нагадаємо, що після стрімкого наступу талібів і захоплення столиці Афганістану сили НАТО наразі контролюють лише кабульське летовище, звідки триває евакуація іноземних громадян і афганців, які співпрацювали зі західними силами та міжнародними організаціями.

Речник катарського офісу «Талібану» Мухаммед Сухейль Шахін заявив, що війська міжнародної коаліції порушать домовленості, якщо не покинуть Афганістану до 31 серпня. «Якщо США або Велика Британія попросить про додатковий час для евакуації, то відповідь "ні". Або ж будуть наслідки. Якщо вони мають намір продовжити окупацію, це викличе реакцію», – заявив Сухейль Шахін в коментарі для телерадіокомпанії ВВС.

Ці слова стали відповіддю міністрові оборони Великої Британії Бену Воллесу (Ben Wallace), який розповів, що у вівторок, 24 серпня, на віртуальному саміті «Великої сімки» прем'єр країни Борис Джонсон має намір попросити Джо Байдена подовжити період евакуації, щоб точно встигнути вивезти всіх людей.

Про необхідність такого кроку заявив і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (Jean-Yves Le Drian), який відвідав базу Аль-Джафра в ОАЕ – саме її французькі війська використовують як перевальний пункт. «Ми стурбовані встановленим США дедлайном на 31 серпня. Нам потрібно більше часу, щоб закінчити поточні операції», – сказав пан Ле Дріан.

Аналогічне прохання озвучив і глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Він розповів, що Берлін намагався вести перемовини про пролонґацію термінів евакуації не тільки зі США, а також з Туреччиною, а крім цього має намір досягти домовленості зі самими талібами.

Наразі ж ситуація на кабульському летовищі залишається напруженою. У понеділок повідомляли про стрілянину і пожежі на території аеропорту. Як розповів речник центрального командування ЗС США Вільям Урбан (William Urban), «інцидент стався, коли невідомий вороже налаштований суб'єкт відкрив вогонь по представниках сил безпеки Афганістану, які беруть участь в спостереженні за доступом до аеропорту. Афганці відкрили у вогонь відповідь, виходячи зі свого права на самооборону, аналогічно вчинили військовики США і коаліції». Ким саме був нападник, так і не було оголошено.