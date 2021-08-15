Таліби увійшли в Кабул. Оголошено про формування нового тимчасового уряду.

Нині вранці таліби почали входити в Кабул з усіх боків – лиш через кілька годин після завоювання Джалалабаду, розташованого півтораста кілометрів від столиці Афганістану. Перед 14-ю годиною кабульського часу (плюс півтори години до київського) міністр внутрішніх справ Афганістану оголосив про домовленість передати владу новому тимчасовому уряду. У Кабулі не було жодних ознак збройної оборони міста. Спецпредставник США з Афганістану закликав талібів не входити в місто до закінчення евакуації 10 тисяч американських громадян звідти. Повідомляється, що президент Афганістану Ашраф Гані до кінця дні залишить свій пост і влада в країні офіційно буде передана "Талібану", переговори про це ведуться з представниками "Талібану" у президентському палаці.

Лідери талібів у Катарі оголосили про утворення Ісламського Емірату Афганістан, про прагнення створити "уряд, прийнятний для всіх" та наказали бойовикам утриматися від насильства в Кабулі, дозволивши всім іноземцям покинути місто або зареєструватися в новій адміністрації, одночасно закликавши цивільне населення залишатися вдома:

“Оскільки столиця Кабул є великим і густонаселеним містом, моджахеди Ісламського Емірату не мають наміру увірватися в місто силою чи війною, а воліють увійти до Кабулу мирно. Тривають переговори щодо забезпечення того, щоб перехідний процес завершився безпечно та надійно, без шкоди для життя, майна та честі будь-кого.

Ісламський Емірат не має наміру нікому мстити, всі ті, хто служив у військовому та цивільному секторі в адміністрації Кабулу, прощені і в безпеці, ніхто не помститься. Усі повинні залишатися у своїй країні, у своєму місці та вдома, а не намагатися виїхати з країни."

Попри це всі вулиці в напрямку до аеропорту стоять в корках, жінкам у столиці рекомендовано сховатися у безпечних місцях:

Темпи наступу талібів перевищили очікування, влада Кабулу планувала почати евакуація населення тільки в четвер. Ситуація в місті неймовірно динамічна. Після захоплення Кабулу вже видно перші ознаки нової реальності, зокрема, реклама, на якій зображені жінки з відкритими обличчями спішно зафарбовуються.

Продовжується спішна евакуація співробітників дипмісій США та країн Євросоюзу. На території американського посольства в Кабулі періодично приземляються вертольоти. Росія оголосила, що не буде евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Вранці в неділю таліби без бою зайняли Джелалабад, останнє, крім Кабулу, велике афганське місто непідконтрольне талібам. Потім до них перейшов Майданшахр - адміністративний центр регіону Вардак, також вони взяли Баміан і Нілі (столицю регіону Дайкунди). Таліби заявили про захоплення авіабази Баграм в околицях Кабулу і розташованої там в'язниці, де перебували високого рангу бойовику ІДІЛу та Аль-Каїди.

Президент США Джо Байден, який оголосив після вступу на посаду про плани якнайшвидшого – до 11 вересня – виведення з Афганістану всіх американських військових, наполягає на обґрунтованості свого рішення. За словами Байдена, він не може знайти виправдання подальшій американській присутності в центрі громадянського конфлікту в іншій країні. Разом з тим на пресконференції 8 липня, 38 днів тому, він заявив, що "ймовірність того, що "Талібан" захопить всю країну, вкрай незначна": "в військах афганського уряду є 300 тисяч добре оснащених солдатів, так само добре , як будь-яка армія в світі, і війського-повітряні – проти приблизно 75 тисяч талібів."

План виведення передбачав, що близько тисячі американських військовослужбовців залишаться охороняти кабульського аеропорту і посольство до самого кінця. Однак через швидке просування талібів США вирішили перекинути назад в Кабул ще 4 тисячі солдат, щоб забезпечити евакуацію персоналу посольства і афганців, що співпрацювали з американцями.