День Незалежності у Львові: велика програма святкувань.

З нагоди 30-річчя незалежності у Львові впродовж чотирьох днів, з 20 до 24 серпня, відбудеться низка урочистих заходів та митецьких, розважальних подій. Відтак кожен може обрати свій спосіб святкування Дня Незалежності, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Цьогоріч День Незалежності присвячений військовим та медикам. Гаслом святкування буде «Незалежність – це ти», з чим буде пов’язано багато тематичних елементів.

«Святкування буде складатися з двох частин – офіційні заходи та мистецькі. Цього року ми плануємо охопити кожен район нашого міста і населені пункти Львівської МТГ. Ми будемо намагатись емоційно перенести кожного львів’янина в цей ювілей», – розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

П’ятниця, 20 серпня

На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. З 14:00 можна буде відвідати виставку кіноафіш, майстер-клас гендмейду, лекцію та кінопоказ.

Відкриття фестивалю «Етновир»: сольний концерт Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» біля палацу Потоцьких.

Упродовж 20–24 серпня відбуватиметься !FEST Weekend на вул. Старознесенській.

Субота, 21 серпня

Фестиваль Параджанова на Левандівці: події триватимуть із 14:00 до 22:00.

Із 12:00 до 22:00 у дворику Ратуші відбудеться Sunday Bazaarr – вінтажний артмаркет, де будуть представлені локальні бренди, а також запланована вечірка.

На площі Ринок пройде Відкритий кубок Львова з велоспорту.

Виступ Хору ім. Г. Верьовки в супроводі живого оркестру і танцювальної групи в межах фестивалю «Етновир» біля палацу Потоцьких.

О 19:00 на площі Ринок відбудеться відкриття фестивалю «Ніч у Львові»: театралізоване дійство від театру «Воскресіння».

О 21:00 у Будинку органної і камерної музики розпочнеться Органне відеошоу.

!FEST Weekend на вул. Старознесенській.

Неділя, 22 серпня

Із 11:00 до 19:00 на верхній терасі у Стрийському парку триватиме «Родинний пікнік»: можна взяти участь у майстер-класах із гончарства, аквагриму, пограти у регбі, теніс, смачно поїсти та послухати лекцію.

У Парку культури стартує Фестиваль морозива: із 12:00 до 21:00.

З 12:00 у внутрішньому дворику Ратуші працюватиме блошиний ринок «Тлум&Крам».

У Парку культури з 22 до 24 серпня із 12:00 до 22:00 проходитиме Фестиваль домашніх улюбленців.

Фестиваль Параджанова на Левандівці: події триватимуть із 14:00 до 22:00.

Відкритий кубок Львова з велоспорту на площі Ринок.

О 13:00 відбудеться концерт у «Шевченківському гаю» за участі Wszystko, Шосте чуття, Panchyshyn, ЛТК, Yagodа, The Marinson та Маріанни Ільків, а також родинний квест та майстер-класи.

Фестиваль «Ніч у Львові»: екскурсії, лекції, концерти.

О 21:00 у Будинку органної і камерної музики відбудеться Органне відеошоу.

!FEST Weekend на вул. Старознесенській.

Понеділок, 23 серпня

08:30 Підняття державного прапора на найвищий флагшток Львівщини біля Національної академії сухопутніх військ ім. П. Сагайдачного.

09:00 Марш захисників України на вул. Сахарова – Стрийська

Фестиваль Параджанова на Левандівці.

Фестиваль морозива у Парку культури: із 12:00 до 21:00.

О 13:00 у сквері на вул. Євгена Коновальця відбудеться Свято вулиці з майстер-класами, квестами та акустичним концертом.

Фестиваль домашніх улюбленців у Парку культури: із 12:00 до 22:00.

Творча зустріч з ансамблем народної пісні та побутового танцю «Оксамит» у «Шевченківському гаю».

О 18:30 просто неба біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні відбудеться концерт Духової капели Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. У програмі звучатимуть патріотичні твори українських композиторів.

О 20:30 на площі перед Львівською оперою відбудеться концерт-дійство «Народження Незалежності». Виконавцями музичної частини стануть понад 200 осіб: хор та оркестр опери, Галицький академічний камерний хор, Львівський муніципальний хор «Гомін», Капела бандуристів «Карпати» Українського товариства сліпих.

Вівторок, 24 серпня

О 09:00 на площі біля Оперного театру стартує святковий «Забіг у вишиванках».

О 09:00 з Личаківського кладовища почнеться піший «Марш нескорених». Учасники пройдуть за маршрутом до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

О 12:00 у Палаці Хоткевича розпочнеться святкова програма.

День Незалежності також святкуватимуть в «Горіховому гаю»: детально у програмі.

Фестиваль Параджанова на Левандівці.

Фестиваль морозива у Парку культури.

О 16:30 на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбудеться Акафіст до Пресвятої Богородиці.

24 серпня о 17:00 на площі Музейній відбудеться концерт камерного складу Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. У програмі звучатимуть композиції українських композиторів минулого та сучасності. На гостей також очікують прем’єри.

!FEST Weekend на вул. Старознесенській.

О 17:00 львів’ян запрошують на RE ZAVOD FEST на вул. Заводській.

О 18:00 на площі перед Оперним відбудеться виступ військового оркестру Академії сухопутних військ.

О 18:00 на площі біля Академії сухопутних військ відбудеться великий святковий концерт до Дня Незалежності. У ньому братиме участь, зокрема, Alyona Alyona та гурт KALUSH.

О 18:00 на «Арені Львів» розпочнеться святковий концерт, під час якого лунатимуть хіти 90-х.

24 серпня о 19:00 відбудеться «Присвята 30-річчю Незалежності України» у соборі Святого Юра. У виконанні оркестру «Віртуози Львова», квартету бандуристок «Львів’янки» та дуету «Бандурна розмова» звучатиме українська музика різних епох. Подія відбудеться в рамках VIII Міжнародного музичного фестивалю «Музика в старому Львові».

Фото city-adm.lviv.ua, inlviv.in.ua, 032.ua