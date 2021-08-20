У Львові та Дрогобичі проведуть святкові марші до Дня Незалежності.

З нагоди святкування Дня прапора вулицями Львова у понеділок, 23 серпня, пройде Марш захисників України з понад 850 військових. Участь у святковій ході братимуть службовці Збройних сил України рятувальники, правоохоронці та курсанти навчальних закладів та військовослужбовці зі США, Канади та Литви. Про це повідомив речник Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного військ Антон Миронович.

Урочистості розпочнуться з церемонії підняття Прапора України на найбільшому флагштоку області, який спорудили на території академії на вул. Героїв Майдану, 32.

Репетиція урочистості 19 серпня

«У Львові, захід відбудеться за участі багатьох військових формувань, правоохоронців та рятівників регіону, представників влади усіх рівнів, громадськості та населення. Для нас є великою честю пліч-о-пліч з нашими колегами рівнятись на Державний прапор України», – зазначив заступник начальника Західного територіального управління Національної гвардії України полковник Петро Шуляк.

Репетиція урочистості 19 серпня

Загалом під час Маршу захисників України усі присутні зможуть побачити військових з 80 окремої десантно-штурмової бригади, військовослужбовців військових частин 3002 та 4114 Національної гвардії України, 184-го навчального центру (Національної академії Сухопутних військ), Міжнародного центру миротворчості та безпеки, рятувальники Західного регіонального управління ДПСУ, курсантів Львівського державного університету безпеки та життєдіяльності та Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Окрім того тут будуть присутні і військові з інших країн. Зокрема, Республіки Литви, Сполучених Штатів Америки та республіки Канада.

«Вони будуть йти у всьому спорядженні, щоб показати красу та міць українського війська», – зазначив Антон Миронович.

У День Незалежності, 24 серпня, у Львові втретє відбудеться Марш Нескорених, в якому братимуть участь військові, волонтери, представники міської та обласної влади, родини героїв АТО та активні мешканці міста, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Як розповідають організатори, метою заходу є не лише вшанування пам’яті героїв, які поклали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність України, а й моральна підтримка тих військових, котрі сьогодні боронять українські кордони на Сході.

Марш розпочнеться на Личаківському кладовищі 24 серпня о 9:00. Сформована колона пройде вулицями Мечникова та Личаківською до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, де виконає державний гімн. О 10:30 учасники прибудуть до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Під час віче відбудеться урочисте підняття державного прапора та запалення лампадок. Тут також відбудеться панахида, яку очолять військові капелани.

Марш-ходу у День Незалежності організовують також у Дрогобичі. Її очолить військовий оркестр та молодь, яка нестиме 25-метрове полотно державного прапора, повідомила пресслужба Дрогобицької міськради. Учасники маршу пройдуть за маршрутом: сквер Героям Небесної Сотні (початок) – пам’ятник Т. Шевченкові – вулиця І. Франка – пам’ятник Борцям за волю України - вулиця Січових Стрільців – вулиця Т. Шевченка – площа Ринок (кінець). Вони покладуть квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку, Іванові Франку, Борцям за волю України, В’ячеславу Чорноволу, Героям Небесної Сотні. На площі Ринок відбудеться концерт військового оркестру, урочисте віче та святковий концерт.

Фото city-adm.lviv.ua, drohobych-rada.gov.ua, facebook.com/tkachukpp