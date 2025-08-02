У Львові розпочався фестиваль Faine Misto.

У Львові стартував фестиваль Faine Misto, на якому хочуть зібрати 35 мільйонів гривень для придбання 10 кейсеваків для медичної служби бригади НГУ "Азов".

1 серпня на території !FESTrepublic вже втретє у Львові стартував фестиваль Faine Misto. Цього разу його мета — зібрати 35 мільйонів гривень для придбання 10 кейсеваків — швидких, надійних і прохідних евакуаційних автомобілів на базі Toyota Land для медичної служби бригади "Азов" Національної гвардії України. Йдеться про оперативний та безпечний вивіз поранених із найгарячіших точок фронту. Минулого року на фестивалі на підтримку бригади НГУ "Азов" зібрали 8 млн грн.

Як розповіли організатори, цьогорічна програма імпрези передбачила участь у ній понад 50 артистів. Серед хедлайнерів — Жадан і собаки, Один в каное, Фактично Самі, Курган & Agregat, Vivienne Mort та інші.

Фестиваль, який цього року має гасло "На зламі епох" триватиме до 3 серпня.