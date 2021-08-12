У День Незалежності «Дударик» кличе до Львова на молитву за Україну.

30 років поспіль за ініціативи хорової капели «Дударик» 24 серпня до Дня Незалежності України на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відправляється Акафіст до Пресвятої Богородиці та проводиться урочистий концерт. Про це йдеться у повідомленні капели «Дударик» на офіційній facebook-сторінці.

Виступ «Дударика» 2001 року

«Акафіст до Пресвятої Богородиці. Екуменічна молитва ініційована капелою «Дударик» у 1991 році до Дня Незалежності відбулась вперше в Україні. З того часу і по нині, ось вже 30 років, проходить акафіст кожного разу як вперше. Переглядайте як це було», - зазначено у повідомленні.

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Виступ «Дударика» 2001 року

Під час урочистості священнослужителі християнських церков Львова та громада міста спільно молять Богородицю про ласку і мир для української землі. А доповнюють цю молитву капела «Дударик» та львівські виконавці.

Виступ «Дударика» 2011 року

Львів’ян та гостей міста запрошують прийти на спільну молитву у вівторок, 24 серпня, на 16:30 на площу перед Кобзарем.

Виступ «Дударика» 2012 року

Фото facebook.com/Dudaryk.choir