У Львові розпочинається міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові».

Приємним останнім акордом мистецького львівського літа стане VIII Міжнародний музичний фестиваль «Музика в старому Львові», який триватиме упродовж 14-29 серпня. Цьогоріч на гостей очікують десять унікальних подій, кожна з яких демонструватиме багатовимірність, різноманітність та унікальність музичної культури міста, повідомили у Львівській національній філармонії.

«Основною концепцією цьогорічного, вже восьмого за порядком, Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові» в рамках партнерської співпраці з фестивалем «Музика в старому Кракові» є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам’ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями. Це органні події, концерти духовної, давньої музики та всіма знані й улюблені класичні композиції у неповторних виконаннях відомих колективів і солістів», – повідомили організатори.

Концерт-відкриття фестивалю відбудеться у суботу, 14 серпня, у Митрополичих садах, де улюбленці львівської публіки, Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» під батутою Тараса Вергуна, а також незрівнянна Іванна Митроган (арфа), у програмі «Класика в саду» виконають світові шедеври класичної музики про кохання (Моцарта, П’яццолли, Вівальді, Брамса, Шуберта, Штрауса), романтичні серенади, музика вічно закоханих The Beatles та саундтреки з улюблених фільмів про кохання.

У неділю, 15 серпня, у Львівському музеї історії релігії слухачів запрошують почути старовинний інструмент-попередницю сучасної віолончелі – віолу да гамба. Віола да гамба була дуже популярною в XVII столітті, для неї писали найвідоміші композитори того часу. Почуємо цей інструмент з властивим йому м’яким делікатним звучанням, неповторним оксамитовим тембром у виконанні польського віртуоза Рафала Горчинського.

У п’ятницю, 20 серпня, слухачів запрошують на «Органний речиталь». Вперше у Львові виступить польський органіст, профер музичного мистецтва Анджей Бялко, який виконуватиме органну музику епохи бароко та митців-романтиків.

Без сумніву, справжній фурор серед публіки у суботу, 21 серпня, викличе знана українська скрипалька Богдана Півненко, а також її талановиті учні – Корній Шелдунов, Сандра Василькова, Діана Коваль, яким аплодують слухачі багатьох країн! У програмі «Віртуозний феєрверк» вони виконають музику Паганіні, Сарасате, Ліста, Чайковського. Окрім гостей з інших міст і країн, на фестивалі виступлять відомі львівські музиканти і колективи.

У неділю, 22 серпня, у Музеї історії релігії звучатиме «Музика епохи Бароко» у виконанні Андрія Кушніра (скрипка), Олесі Масник (скрипка) та Анни Іванюшенко (клавесин).

Особливою стане подія «Присвята 30-річчю Незалежності України», що відбудеться у вівторок, 24 серпня, у Соборі святого Юра. У цей святковий день звучатиме українська музика різних епох: витончені тембри струнного оркестру «Віртуози Львова» та автентичність й багатогранність бандур квартету «Львів’янки» та дуету «Бандурна розмова».

У програмі «Український Сакрум» 23 серпня почуємо духовні композиції у виконанні чоловічого вокальниого ансамблю «Калофонія». Також 28 серпня Галицький академічний камерний хор у Музеї скульптури Йогана Георга Пінзеля представить «Антологію української духовної музики», а 29 серпня квартет «Львів'янки» запрошує до Музею історії релігій послухати «Бандуру у храмі».

Фінальний концерт Фестивалю відбудеться у неділю, 29 серпня, у Концертному залі Людкевича за участі гостей із Рівного – Академічного камерного оркестру Рівненської філармонії, який є одним із найстаріших українських колективів.

Ознайомитися з повним розкладом подій фестивалю можна за посиланням, дізнатися деталі щодо кожного концерту та про квитки на них можна за цим посиланням.