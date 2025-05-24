 «Ніби вчора… 25 років без тебе»… У Львові відбудуться концерти памʼяті Ігоря Білозіра.

 

Концерт «Ніби вчора… 25 років без тебе» — це щира і зворушлива шана пам’яті Ігоря Білозіра — видатного українського композитора, співака і митця. У зв’язку зі значним інтересом і повним аншлагом на концерт пам’яті Ігоря Білозіра 26 травня, організатори оголосили додаткову дату — 27 травня. Подія відбудеться у Львівській національній філармонії.

Початок о 19:00. 

 

 

Минуло вже 25 років відтоді, як Ігор Білозір відійшов у вічність, однак його пісні й надалі звучать у серцях українців, залишаючись символом гідності, любові до України та незламності духу. Саме тому цей концерт об’єднує не лише сучасних артистів і друзів композитора, а й тисячі слухачів, які знову й знову приходять, щоб згадати, послухати та подякувати.

 

У програмі вечора — найвідоміші твори Ігоря Білозіра, живі виступи, спогади, відеоматеріали, світлові інсталяції та особлива атмосфера музичної пам’яті. У концерті візьмуть участь:

 

Піккардійська Терція
Оксана Муха
Павло Табаков
Володимир Питель
Петро Радейко
Юлія Божик
Ірина Доля
Гурт "BOYKY"

Ведуча — Ольга Гошовська

 

“Кожна пісня, кожне слово цього вечора — це вдячність за творчість, за українську пісню, що звучить крізь роки. Запрошуємо!” — кличуть на додатковий концерт організатори.

 

Додатковий концерт:
27 травня, Львівська національна філармонія

 

Квитки вже у касі філармонії та онлайн

24.05.2025

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