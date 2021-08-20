Львівська філармонія запрошує на святкові концерти до Дня Незалежності.

 

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика підготувала низку музичних подій на 22–24 серпня та запрошує святкувати 30-ту річницю Незалежності України разом.

 

 

Відсвяткувати Незалежність у творчому колі однодумців запрошує у неділю, 22 серпня, о 19:00 Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок».

 

 

Під час концерту «Зоря України» також виступатимуть Богдан Стельмах, Ірина Фаріон, Орест Цимбала, Софія Федина, Олесь Дяк та молода генерація солістів – Наталя Кончаківська, Дмитро Янівський, Вікторія Сивоус, Софія Погоріло, Божена Матвіїв, Зоряна Коновалець. У їхньому виконанні звучатимуть українські патріотичні пісні, авторська поезія і пісні на слова легендарної Ольги Ільків з проєкту «Повстанське танго».

 

У понеділок, 23 серпня, о 18:30 просто неба біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні відбудеться концерт Духової капели Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою Тараса Ленька. У їхньому виконанні почуємо композиції українських митців.

 

 

У вівторок, 24 серпня, о 17:00 у День Незалежності України на площі Музейній, 1 біля Домініканського собору відбудеться концерт камерного складу Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, який виступить під батутою Сергія Хоровця. У програмі – твори сучасних українських композиторів.

 

Також у День Незалежності, 24 серпня, о 18:30 у селі Великі Грибовичі Львівського району відбудеться святковий концерт солістів Львівської національної філармонії ім. М. Скорика з концертною святковою естрадною програмою «Пісенне древо України». До програми увійдуть кращі пісні за роки Незалежності України.

 

Особливою стане подія «Присвята 30-річчю Незалежності України», що відбудеться 24 серпня о 19:00 у духовному серці Львова – Соборі святого Юра. У виконанні оркестру «Віртуози Львова», квартету бандуристок «Львів’янки» та дуету «Бандурна розмова» звучатиме українська музика різних епох. Подія відбудеться в рамках VIII Міжнародного музичного фестивалю «Музика в старому Львові».

 

Детальнішу інформацію про події шукайте на офіційному сайті Львівської національної філармонії.

 

Фото philharmonia.lviv.ua

20.08.2021

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