Лекцію Незалежності у Львові прочитає Оксана Забужко.

Оксана Забужко прочитає лекцію Незалежності на Меморіалі Героїв Небесної Сотні у Львові.

Подія відбудеться у пʼятницю, 22 серпня, о 18.00. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

«”Незалежність – і що завтра?” Культура і безпека» – це вже п’ята лекція Незалежності – традиція, започаткована Інститутом стратегії культури у 2021 році до 24 серпня – дати, що засвідчує відновлення Незалежності України.

«У 1979 році, через 35 років після проголошення Ісландією незалежности, Юрій Шевельов відвідав ісландську столицю і написав есей “Життя в Рейк’явіку, або Незалежність — і що завтра?” Питання, ставлені ним на ісландському матеріалі, насправді адресовано було читачеві українському, дарма що такий хіба лиш мріяти міг на той час про власну Незалежність: ішлося про те, як новоствореній політичній нації будувати свою ідентичність, коли її, за класиком, “будять окраденою” з історичної пам’яти й культурної самобутности, буквально — “голою догола”? За що чіплятись, на що робити ставку в такій саморозбудові, і, не останнє питання — навіщо, коли, здавалось би, куди менш затратно користуватись культурою колишнього колонізатора? Іншими словами — яка роль “своєї” культури в “своїй” державі і якою має бути державна політика її конструювання?», – так Оксана Забужко пояснює тему цьогорічної лекції.



Оксана Забужко повернеться до цього питання – тепер уже на українському матеріалі, після понад трьох десятиліть незалежності та 12 років війни за неї. Лекція стане розмовою про помилки у національному будівництві, які виключили культуру з «поясу безпеки» України, та про шляхи їх подолання у майбутньому.

Для участі потрібна реєстрація.