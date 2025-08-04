"Непереможні": капела “Дударик” розпочинає концертний сезон.

 

У День Незалежності України Національна хорова капела «Дударик» урочисто відкриє свій 55-й концертний сезон програмою «Непереможні».

Подія відбудеться 24 серпня у Львівській національній філармонії імені М. Скорика та розпочнеться о 17:00. 

 

Цей концерт –  музична розповідь про силу українського духу, його незламність і красу, що народжувалася у піснях крізь століття. У програмі звучатимуть перлини козацької, стрілецької, повстанської пісні, а також жовнірські, любовні та авторські твори. Особливим акцентом вечора стане прем’єрне виконання пісень Гетьмана Івана Мазепи та Данила (Дмитра) Туптала.

 

"«Непереможні» – це не лише музика, а жива хроніка України, що тримається на хоробрості, любові та традиції. Програма охопить п’ять століть національної історії в пісні", - говорить автором та диригент проєкту Дмитро Кацал.

 

У концерті візьмуть участь солісти та інструменталісти, серед яких Дарія Кудрик, Роман Липак, Тарас Різняк, Юрій Йосифович, Дем’ян Севериненко, Назар Омельчук, Олексій Чалідзе.

Національне багатство українськох пісні звучатиме у супроводі музик: Олег Ярема (гітара), Тарас Яцишин (бас), Володимир Заборовський (акордеон), Катерина Матвіїв (ударні), Ярослав Босак (духові інструменти).

 

 

24 серпня | 17:00

Львівська національна філармонія імені М. Скорика

Квитки вже у продажу.

 

04.08.2025

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