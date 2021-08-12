Суд завершив слідство у справі про вбивство депутата Ґосдуми Вороненкова.

 

Суд завершив дослідження доказів у справі про вбивство колишнього депутата Ґосдуми Росії Дениса Вороненкова та перейшов до дебатів.

 

 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

 

У справі фіґурує двоє осіб. Їх звинувачують у пособництві та умисному вбивстві.

 

"Прокурор у ході дебатів попросив суд визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України). На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту", – прокоментували у прокуратурі.

 

Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Охоронець ексдепутата поранив убивцю і той згодом помер у лікарні. Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

 

Як повідомляє видання "Ґрати", на судовій лаві сидять Ярослав Тарасенко (роль водія) та Олександр Лось (роль стеження). Під час судового засідання вони не визнали своєї провини.

 

Згідно з версією слідства, у вбивства було двоє організаторів. Перший – кримінальний авторитет із Харкова Юрій Василенко. У лютому 2017 року він запропонував своєму знайомому Олександрові Лосю взяти участь у ліквідації Вороненкова, не інформуючи його про мотиви замовника. Виконавець погодився. 

 

Василенко винайняв у Києві житло на бульварі Шевченка. У цьому ж житловому масиві мешкав Вороненков зі сім'єю. Він також винайняв в оренду автомобіль Toyota Land Cruiser Prado.

 

Згідно з висновком прокуратури, роль Лося була в тому, щоб під виглядом охоронця Василенка постійно перебувати із автомобілем у дворі і стежити за пересуванням Вороненкова. У той час вірогідний замовник Василенко пильнував за ним із вікна.

 

Інший організатор, за версією прокуратури, ветеран АТО Ярослав Левенець. Згідно з даними слідства, він найняв кілера колишнього ветерана батальйону "Донбас" Павла Паршова, котрого раніше судили за валютні махінації. Для вчинення злочину Паршов придбав старий Daewoo Lanos. На роль водія він узяв колишнього керівника "Правого сектора" у Павлограді Ярослава Тарасенка.

 

Вранці 23 березня 2017 року Тарасенко прибув на автовокзал у Києві, сів за кермо машини і в центрі міста підібрав Паршова. У той час  это  Денис Вороненков із бодіґардом Олегом Петровим вийшли із дому. Згідно з даними слідства, організатор убивства (Василенко) повідомив кілеру по рації, що об'єкт виїхав. 

 

"Ланос" почав стеження за машиною Вороненкова. Автомобіль зупинився біля готелю "Прем'єр Палас", із нього вийшли ексдепутат із охоронцем. Паршов підійшов до жертви, застрелив Вороненкова, поранив охоронця. Втім бодіґардові вдалося підстрелити нападника.

 

Згідно з даними слідства,  водій "Ланоса" Тарасенко вирушив додому у Павлоград, віддав машину знайомому і попросив, щоб той розібрав її на деталі. Влітку 2017 року поліція затримала Тарасенка. Згодом заарештували і харків'янина Олександра Лося.

 

Прокурор Максим Безсмертний заявив на засіданні, що провина обвинувачених підтверджується і показами свідків, і зібраними доказами. Камери відеоспостереження зафіксували, як Тарасенко прибуває до Києва й сідає в "Ланос" і як Лось пильнує біля під'їзду дому Вороненкова.

 

На суді Тарасенко ствердив, що в "Ланосі" він посварився із Паршовим і Левенцем й вийшов із машини іще до вбивства. А Лось каже, що він ні за ким не стежив, а справді був тілоохоронцем Василенка.

 

12.08.2021

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