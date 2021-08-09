Перетинаючи межі

Вимоги не запливати за буйки і дотримуватися соціальної дистанції обмежують права людини, але іноді і таке треба зробити. Головне вирахувати, аби після зробленого не мати дискусії з апостолом Петром чи апаратом штучної вентиляції легенів. Огляд подій тижня в Україні.

Інтерв'ю тижня

Доведено, що людина, яка геть далека від вишиванки-бандури-садоквишневий потрапляє на вулицю Банкову у Києві, то в неї стається кульбіт мозку. Леонід Кравчук, який був ідеологом малоросійського комунізму, трансформувався у першого президента України. І то сталося під пильним поглядом химер, які дивляться у вікна того, що зараз називають Офіс президента.

Леонідові Кучмі дуже шпинили за його лисину, але на Банковій Леонід Данилович став гарним, як транспортний засіб у серіалі "Чотири танкіста і пес" і коли на голові творця олігархічної системи в Україні стали пробиватися руді волосини, то треба було щось думати за метафізику, бо саме цей "червоний директор" проблему Тузли вирішив дуже адекватно.

Потім були ще якісь президенти, але коли теперішній лідер держави каже "Я вважаю, якщо ти живеш на території тимчасово окупованого Донбасу та, якщо ти вважаєш, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі", то треба згадати Марлона Брандо і констатувати, що статус таки має значення.

А коли до теперішнього президента дійде те, що він президент, буде дуже добре.





Гроші тижня

Стосунки України і МВФ є важкими. Фонд каже Україні, щоб вона робила реформи, Україна каже Фонду, щоб він зрозумів всі її проблеми і робить вигляд, що робить реформи. Іноді діалог доходить до криків, але цього разу сталося майже неймовірне, і Україна просто отримала гроші.

Міжнародний валютний фонд здійснив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (SDR) на суму 650 млрд доларів, які розподілять між країнами-членами Фонду для відновлення світової економіки від коронакризи. З цієї великої купи грошей Україні перепаде 2,7 мільярди доларів і вітчизняне керівництво прив'язало цю подію до тридцятиріччя існування держави.

Насправді Україна отримає свою частину цих коштів, бо директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва сказала, що "особливо це допоможе найбільш уразливим державам-членам, яким важче впоратися з наслідками кризи, викликаної COVID-19 ".

Потрактовано в наших пенатах то було, як подарунок цьоці-феї Попелюшці, хоча насправді представники тієї самої "феї" до України приїхати говорити за життя планують десь у вересні. Про гроші в борг, можливо, тоді також домовляться. Прикро буде, коли закінчиться бал, і карета перетвориться на гарбуз.





Смерть тижня

Відставний міністр Арсен Аваков десь в Італії зараз вже вирішив проблему, яку мають з'ясувати його колишні підлеглі. Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у парку неподалік будинку, де жив Шишов. Поламаний ніс і кілька поранень на тілі мертвого експерти кваліфікували як випадковий забій дорогою до мотузки, але тепер розслідують справу, бо мало що могло статися з людиною, яка допомагала білоруським дисидентам, погано відгукувалася про Лукашенка і взагалі Шишов мав необережність робити ранкову пробіжку у київському парку.

Арсен Борисович у такому випадку знайшов би трьох підозрюваних, запросив би президента на прес-конференцію і вирішив би справу за кілька хвилин. Тепер у внутрішніх справ інший керівник і новому міністрові треба придумати свій ноу-хау, щоб нова "білоруська справа" не стала гіршою за історію з розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

Кримінал тижня

"Видно, що людина в стані афекту, у нього просто дах зірвало, якщо по-простому говорити", - сказав командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук про Володимира Прохнича, який з бойовою гранатою прийшов у приміщення Кабінету міністрів, щоб повідомити там присутніх, що його все дістало.

Приблизно в той самий час, але геть в іншому місці правоохоронці спілкувалися з іншими ветеранами АТО. У Харкові СБУ затримали півсотні осіб, які займалися рекетом і серед затриманих були представники партії "Національний корпус". Лідер цієї структури і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький назвав процес політично мотивованою фальсифікацією, а затриманих - невинними людьми, яких підставляють.

І чоловіка з гранатою, і "підставлених" взяли під варту. Аваков десь в Італії може спокійно пити к'янті.