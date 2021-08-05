Зеленський: "Чемодан, вокзал, Россия".

Президент України Володимир Зеленський запропонував мешканцям Донбасу, які вважають себе росіянами, виїхати в Росію, бо їх чекає деокупація Донбасу: "Если ты считаешь: "наше дело правое, нам в Россию, вот мы русские", то большая ошибка оставаться жить в Донбассе" ("Якщо ти вважаєш: "наша справа праведна, нам в Росію, ось ми росіяни", то велика помилка залишатися жити в Донбасі")

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу "Дом", російськомовному державному інформаційно-розважальному телеканалу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, створеному для жителів цих тимчасово окупованих територій

"Та частина людей, які живуть нині на окупованій території Донбасу та Криму, мають точно зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Іще раз: Батьківщина – чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що "це діло праве, і нам у Росію, що ми росіяни" – це велика помилка залишатися жити в Донбасі. Це ніколи... ніколи не буде російською територією. Просто ніколи! Неважливо, скільки це буде окуповано. Це, як стіна в Німеччині, розумієте? В будь-якому випадку, люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо навіть не домовитися – все одно скористаються моментом люди. Інше неможливе", – заявив Зеленський.

"Я вважаю, що для майбутнього своїх дітей і онуків, якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але постійно відчував, що це Росія... Якщо ти так відчуваєш, то я вважаю, що ця людина має зрозуміти в ім’я своїх дітей та онуків: уже треба їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно. Це правильно! Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна зростатиме вгору, буде все будуватися, однозначно. Донбас в тому вигляді – в окупованому й відрізаному – нікуди зростати не буде. Тому щастя для цих людей не буде", – сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський закликав громадян, які сприймають себе українцями, залишатися на батьківщині й пообіцяв возз'єднання. "Якщо ти відчуваєш, що ти українець, і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову... Навіть якщо не вчили в школі – сам почитуй ці книги, все нормально, все прийде. Якщо ти відчуваєш, що ти українець, – будь там, будь, тримайся. Все одно, ця земля буде деокупована в будь-якому випадку. Це історія", – сказав Зеленський.

При тім Президент запевнив, що він не мислить категоріями "свій" чи не свій", "нормальний чи ненормальний". "Тут інше питання: ти хто? Сам дай собі відповідь", – резюмував Зеленський.