Зеленський: "Чемодан, вокзал, Россия".

Президент України Володимир Зеленський запропонував мешканцям Донбасу, які вважають себе росіянами, виїхати в Росію, бо їх чекає деокупація Донбасу: "Если ты считаешь: "наше дело правое, нам в Россию, вот мы русские", то большая ошибка оставаться жить в Донбассе" ("Якщо ти вважаєш: "наша справа праведна, нам в Росію, ось ми росіяни", то велика помилка залишатися жити в Донбасі")
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу "Дом", російськомовному державному інформаційно-розважальному телеканалу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, створеному для жителів цих тимчасово окупованих територій
"Та частина людей, які живуть нині на окупованій території Донбасу та Криму, мають точно зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Іще раз: Батьківщина – чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що "це діло праве, і нам у Росію, що ми росіяни" – це велика помилка залишатися жити в Донбасі. Це ніколи... ніколи не буде російською територією. Просто ніколи! Неважливо, скільки це буде окуповано. Це, як стіна в Німеччині, розумієте? В будь-якому випадку, люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо навіть не домовитися – все одно скористаються моментом люди. Інше неможливе", – заявив Зеленський.
"Я вважаю, що для майбутнього своїх дітей і онуків, якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але постійно відчував, що це Росія... Якщо ти так відчуваєш, то я вважаю, що ця людина має зрозуміти в ім’я своїх дітей та онуків: уже треба їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно. Це правильно! Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна зростатиме вгору, буде все будуватися, однозначно. Донбас в тому вигляді – в окупованому й відрізаному – нікуди зростати не буде. Тому щастя для цих людей не буде", – сказав Президент.
Водночас Володимир Зеленський закликав громадян, які сприймають себе українцями, залишатися на батьківщині й пообіцяв возз'єднання. "Якщо ти відчуваєш, що ти українець, і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову... Навіть якщо не вчили в школі – сам почитуй ці книги, все нормально, все прийде. Якщо ти відчуваєш, що ти українець, – будь там, будь, тримайся. Все одно, ця земля буде деокупована в будь-якому випадку. Це історія", – сказав Зеленський.
При тім Президент запевнив, що він не мислить категоріями "свій" чи не свій", "нормальний чи ненормальний". "Тут інше питання: ти хто? Сам дай собі відповідь", – резюмував Зеленський.
ОПІНІЯ
"ЗАВЕЗЕНІ"
...Показово, що промова Гітлера в райхстазі з приводу аншлюсу Чехословаччини і промова Путіна з приводу анексії Криму – майже близнюки, бо головний лейтмотив і там, і там – «розірваний, роз’єднаний, розділений народ», який треба об’єднати. І коли Україні випаде така щаслива історична нагода, то вона, безсумнівно, зробить Росії величезну послугу, аби росіяни ніколи більше не були «розірваним народом», бо дуже кепсько бути «розірваним народом», зробить це для того, аби не було більше у нашої північної сусідки підстав «визволяти» своїх громадян на території іншої держави, коли раптом історичний маятник відхилиться в інший бік.
«Завезені» мають бути «вивезені», культурно, цивілізовано, і, найголовніше, що не треба з цього робити великих трагедій. Якщо людина ненавидить країну, в якій живе, і обожнює іншу країну, то вивезення людини до цієї країни має бути для неї великим щастям. Тож зробимо нарешті цих людей щасливими.
Ілько Лемко, Zbruč
05.08.2021