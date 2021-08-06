Молдова нарешті має новий уряд.

Без повноцінного кабінету країна жила рекордні сім місяців і 14 днів.

Парламент Молдови затвердив склад нового уряду, запропонований прем’єр-міністеркою Наталією Ґавріліцею (Natalia Gavrilița), й урядову програму Moldova vremurilor bune («Молдова добрих часів»). За затвердження нового кабінету проголосував 61 депутат, тобто лише фракція більшості, створена партією «Дія і солідарність» (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS). Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. Блок комуністів і соціалістів, у яких 32 мандати, і шість депутатів від партії «Шор» не взяли участі в голосуванні.

Без повноцінного уряду Республіка Молдова жила рекордні сім місяців і 14 днів. Нагадаємо, що після перемоги на виборах 2020 року нова президентка Мая Санду домоглася відставки кабінету Іона Кіку, сформованого Партією соціалістів республіки Молдова. Кілька спроб сформувати новий уряд ще за попереднього складу парламенту не мали успіху. 11 липня на тлі урядової кризи в Молдові відбулися дострокові вибори, на яких переконливо перемогла PAS.

В уряді Наталії Ґавріліци стало більше міністерств – 13 замість дев’яти. У Міністерства економіки та інфраструктури відібрали інфраструктуру, а з Міністерства сільського господарства, реґіонального розвитку та навколишнього середовища вивели дві останні складові. Внаслідок цього з'явилися окремі: Міністерство економіки, Міністерство сільського господарства і харчової промисловості, Міністерство навколишнього середовища, Міністерство інфраструктури і реґіонального розвитку. Міністерство освіти, культури і досліджень було поділено на Міністерство культури і Міністерство освіти і науки. А Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального захисту розділилося на Міністерство охорони здоров'я і Міністерство праці та соцзахисту.

За словами прем’єрки, її кабінет «покликаний довести, що Молдовою можуть управляти чесні і з добрими намірами люди». Наталія Ґавріліца запевнила депутатів, що уряд «не буде красти, не стане створювати закони, які дозволяють займатися розкраданням, не роздаватиме державні гроші під відсотки, не стане створювати підписані на закупівлі компанії, не приватизуватиме державну власність для своїх діточок, хрещеників і не стане захищати шахраїв і монополії».

«Ми очистимо державні установи від корумпованих людей, зробимо все можливе, щоб система правосуддя позбулася груп за інтересами, які торгують вироками, що захищають злодіїв. Ми зробимо все можливе, щоб повернути гроші з мільярда або з інших схем, які приховані в інших країнах або в Молдові», ­– процитував Наталію Ґавріліцу інформаційний портал IPN.