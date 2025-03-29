Голову Гагаузії заарештовано на 20 діб.

Євгенії Гуцул закидають нелегальне фінансування та фальсифікації під час виборчої кампанії у 2023 році. 

 

 

Главу (башканку) молдавського автономного реґіону Гагаузія Євгенію Гуцул поміщено під попередній арешт на 20 діб. Відповідне рішення ухвалили судді Кишинівського суду столичного сектору Чокана у п'ятницю, 28 березня. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. Таким чином, судді частково задовольнили запит прокурорів, які просили заарештувати Гуцул на 30 днів.

 

Сама Гуцул відкидає звинувачення та заявляє, що це політичне замовлення. «Гагаузію сьогодні обезголовили», – сказала Гуцул, полишаючи залу суду в супроводі конвоїрів.

 

Євгенія Гуцул фігурує у двох кримінальних справах. У першому випадку її звинувачують у шахрайстві із виборчими фондами, незаконному фінансуванні та фальсифікації документів для підтримки своєї виборчої кампанії. В іншій справі її звинувачують у причетності до контрабанди російських грошей, які використовувалися для підтримки діяльності проросійської партії «Шор» та фінансування антиурядових акцій протесту.

 

Адвокат Євгенії Гуцул Сергій Морару повідомив журналістам, що його підзахисна не визнає себе винною і не чинила жодних порушень.

 

Гуцул затримали 25 березня на летовищі Кишинева перед вильотом до Стамбула. Влада заявила, що затримала її на 72 години в рамках розслідування справи про порушення порядку управління виборчими фондами та підробку документів.

 

Євгенія Гуцул очолює Гагаузію з липня 2023 року. У передвиборчій кампанії за Гуцул агітували відомі російські політики й артисти. Гуцул підтримувала тісні зв’язки з Кремлем. Під час візиту до Росії 2024 року вона зустрічалася з російським диктатором Володимиром Путіним.

 

2024 року Євгенію Гуцул внесли до своїх санкційних списків США та Європейська Унія. У Вашінґтоні й Брюсселі вважають, що вона і ще кілька гагаузьких політиків дестабілізують ситуацію в Молдові.

29.03.2025

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