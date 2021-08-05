Цімановська заявила, що почувається в Польщі безпечно.

На пресконференції вона повідомила, що ще не вирішила, чи проситиме політичного притулку.

Білоруська спортсменка-утікачка Крісціна Цімановська дала в четвер, 5 серпня, першу пресконференцію у Варшаві. Вона повідомила про намір залишитися в спорті і продовжити спортивну кар'єру. При цьому вона ще не міркує над тим, чи просити про азиль у Польщі.

«Я не думала наразі щодо політичного притулку. Все, що я зараз хочу, – це залишитися в спорті, продовжити свою спортивну кар'єру. Я здивована, що вся ця ситуація стала таким політичним скандалом. Це ситуація, яка стосувалася тільки спорту», – процитувало Цімановську Polskie Radio24.

Спортсменка подякувала польському президентові, прем’єр-міністрові та всім представникам польської держави, котрі уможливили її безпечне прибуття до Польщі. «Також хочу подякувати людям у цілому світі, котрі підтримали мене у важку годину», – зазначила вона.

За словами Цімановської, Польщу як нове місце проживання вона обрала, оскільки в цю країну можуть приїжджати батьки. Вона запевнила, що готова надавати допомогу тим білоруським спортсменам, які опинилися в схожій ситуації, і закликала їх звертатися до неї. «Якщо хтось зі спортсменів на даний момент ухвалить рішення полишити Білорусь, то ми не залишимо їх наодинці, ми обов'язково всім допоможемо», – сказала вона на пресконференції.

Водночас Крісціна Цімановська заявила, що має намір повернутися на батьківщину, коли буде впевнена, що їй там нічого не загрожує. «Я готова повернутися до Білорусі, коли буду впевнена, що моє перебування в країні буде безпечним», – сказала вона.

Спортсменка закликала білорусів перестати «боятися, якщо на них чинять якийсь тиск» і сміливо заявляти про проблеми.