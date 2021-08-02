Влада Білорусі намагалася силою повернути спортсменку-олімпійку до Мінська.

Крісціна Цімановська попросила захисту в МОК і японської влади.

Членкиня збірної Білорусі на Олімпійських іграх в Токіо, 24-річна легкоатлетка Крісціна Цімановська попросила про допомогу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і японську владу, заявивши про спробу насильно вивезти її з Японії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Я прошу Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, на мене чинився тиск, і мене намагаються вивезти з країни без моєї згоди, тому я прошу МОК втрутитися в це», – написала вона у своєму Telegram-каналі в неділю, 1 серпня.

Раніше стало відомо, що Цімановську виключили з олімпійської команди після того, як вона розповіла в Instagram про недбалість тренерів. Атлетка розкритикувала рішення білоруського тренерського штабу про її включення до естафети 4 по 400 м, до якої вона не готувалася. У підсумку тренер включив її до складу учасниць естафети без її відома, про що спортсменка заявила в соцмережах.

Другого серпня Цімановська повинна була брати участь у забігу на 200 метрів. Але, за її словами, у неділю, першого серпня, до неї в номер прийшли співробітники збірної Білорусі і насильно повезли її на летовище. У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Цімановську додому «у зв'язку з емоційно-психологічним станом» спортсменки.

На летовищі Токіо спортсменка звернулася по захист до японської поліції, попросивши не допускати її на рейс, повідомляє Reuters. За словами Цімановської, на неї чинився тиск, білоруські представники намагаються вивезти її з Японії без її згоди. Вона заявила аґенції, що не повернеться до Білорусі. Відомо, що Цімановська має намір просити політичного притулку в одній із європейських країн.

Минулу ніч Крісціна Цімановська провела в готелі на території летовища під охороною поліції. В одному зі своїх коротких повідомлень вона написала, що перебуває в безпеці.

Активісти з Білоруського фонду спортивної солідарності підтвердили, що на батьківщині Цімановській дійсно загрожує небезпека. Про готовність надати політичний притулок спортсменці заявили відразу кілька країн.