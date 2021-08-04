Ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину.

Відповідну заяву зробила подружня пара легкоатлетів – Яна Максимова і Андрій Кравченко.

 

   

 

32-річна білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, заявила в середу, третього серпня, що не повернеться до Білорусі з огляду на інцидент із землячкою, бігункою Крісціною Цімановською на Олімпійських іграх в Токіо. Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

 

Аналогічне рішення ухвалив і її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко. Він також був одним із понад чотирьох сотень білоруських спортсменів, які підписали в серпні 2020 року відкритого листа, в якому засуджувалися численні факти фальшувань результатів президентських виборів і насильство з боку силовиків щодо мирного протесту громадян. Незабаром після цього він був відрахований зі збірної Білорусі. Наразі Максимова і Кравченко перебувають у Німеччині.
 

«Довго думаючи і розмірковуючи, ми ухвалили рішення не повертатися до Білорусі. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково Переможемо.

 

P.S. дуже сподіваюся, що моя спортивна кар'єра продовжиться, і в мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор», – написала Максимова в Instagram.

 

У коментарі для журналістів спортсменка підтвердила, що не планує повертатися до Білорусі після всіх подій, що відбулися за минулі дні. «У мене є маленька донька, я не можу ризикувати. Я з тих людей, хто не може мовчати. ​​Коли жила і тренувалася в Білорусі, мене не відпускала вся ситуація. Протягом усього цього часу, ризикуючи всім, я продовжувала щось робити», – заявила Максимова.

 

Спортсменка визнала, що в Німеччині, на відміну від Білорусі, вона може відчувати себе вільною людиною. «Дуже хочу повернути ту енергію, якої мені не вистачило на змаганнях для доброго виступу і потрапляння в Токіо на ОІ... А ще я дуже сподіваюся, що дочекаюся того часу, коли поїду виступати під біло-червоно-білим прапором», – наводить слова Максимової Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС).

 

Максимова є срібним призером чемпіонату Європи з п'ятиборства в закритому приміщенні. Кравченко – срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в десятиборстві.

04.08.2021

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